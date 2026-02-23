ח"כ פרוש בנאומו ערוץ הכנסת

חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה נשא היום (שני) במליאת הכנסת נאום חריף בו טבע את המושג "ממשלת הלוזרים" - כינוי שהעניק לאופוזיציה הישראלית.

"היום מכהנות בישראל שתי ממשלות", אמר פרוש, "הממשלה הנבחרת, וממשלת הלוזרים", פתח את נאומו.

פרוש הסביר כי המשותף לחברי "ממשלת הלוזרים" הוא שכיהנו בממשלה הקודמת ונכשלו, וניסח רשימה לפי סדר האל"ף-בי"ת: נפתלי בנט, יאיר גולן, יועז הנדל, איווט ליברמן ויאיר לפיד. לגבי גדי אייזנקוט ובני גנץ אמר כי הם "רגל פה ורגל שם" וטרם החליטו אם להצטרף.

פרוש תקף את חברי האופוזיציה: "ליברמן רוצה להריץ אותנו למזבלה, לפיד רוצה לשלול את זכות הבחירה שלנו, הנדל רוצה שיזרקו אותנו ממקומות העבודה, ובנט בכלל גאון - הוא בטח יודע איך לגרום לכל החרדים לרוץ להצביע לו, כמו שהסביר בספרון שלו על ניצחון המגפה".

את נאומו חתם פרוש בפנייה ישירה לאופוזיציה: "לוזרים יקרים, זה לא יעזור לכם. טומי לפיד ניסה את זה, עבד כמה שנים, אבל נגמר במפח נפש".