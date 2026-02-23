עמית עבו גדל במחלקת הנוער של מכבי ת"א; ליווי רנדולף הספיק כבר לשחק במדי הפועל ירושלים ומכבי ת"א ויותם חנוכי צמח מלמטה.

רגע לפני הישורת האחרונה של העונה שתגיע ממש לאחר פגרת הנבחרות הקרובה, קבוצות ליגת העל בכדורסל מתחזקות.

מי שביצעה כבר שתי החתמות היא זו שאיבדה גובה רב בשבועות האחרונים ומעמד מאמנה לא יציב בעליל, הלא היא הפועל ת"א.

אחרי שהחתימה לפני ארבעה ימים את קסלר אדוארדס בן ה-25, שברזומה שלו 186 הופעות ב-NBA וישחק לראשונה מחוץ לארה"ב, היום (שני) הודיעה הפועל תל אביב על החתמתו של שחקן זר נוסף אך מוכר במיוחד בדמותו של ליוואי רנדולף שמגיע מזניט.

בשל העובדה כי מילאה את כל מכסת שחקניה הזרים העונה, רנדולף, כמו אדוארדס, יוכל לשחק רק במסגרת היורוליג האירופית, דבר שמעמיד בספק רב את היכולת של הפועל ליהנות משירותיו.

האמריקאי בן ה-33 שחתם לעונה וחצי במדים האדומים של תל אביב, מכיר את העיר היטב כשבעונה שעברה שיחק במדי המכבים מת"א ורשם 12 נקודות ו-3.8 ריבאונדים למשחק ביורוליג. את דרכו בישראל החל רנדולף במדי קבוצה אדומה אחרת, זו מהבירה כששיחק במדיה שנתיים בהן אף כיהן כקפטן הקבוצה.

אגב ירושלים, גם היא החתימה שחקן כשזו הודיעה על הגעתו של יותם חנוכי ממכבי רעננה כמחליפו של נמרוד לוי הפצוע.

הפורוורד בן ה-25 קלע העונה 10.8 נקודות בממוצע למשחק במדי רעננה הקטנה והוסיף 3.5 ריבאונדים.

גם מחזיקת גביע המדינה ומוליכת טבלת ליגת העל בכדורסל, מכבי ת"א תודיע בקרוב על רכש חדש-ישן, כשזו הגיעה לסיכום עם עמית עבו לחיזוק הקו האחורי אחרי פציעתו של איפה לונדברג הדני.

עבו בן ה-26 החל את דרכו במכבי כשחקן צעיר כבר לפני עשור, אך מיעט לקבל דקות משחק ועבר בין קבוצות רבות בישראל. בעונה שעברה יצא עבו אל מחוץ לישראל כששיחק בנבז'יס הליטאית בה הרשים והעונה החל את דרכו בבוזלאק הצרפתית במדיה קלע 11 נקודות למשחק, הוריד 1.9 כדורים חוזרים ומסר 3.1 אסיסטים ב-15 משחקי ליגה בליגה הצרפתית.

מי עשתה את החיזוק הטוב ביותר, כזה שיעזור לה להשלים את מטרותיה העונה ובראשן - זכיה באליפות המדינה בכדורסל?