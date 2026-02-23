סגן השר ישראל אייכלר תקף בחריפות בישיבת סיעת יהדות התורה את הנחיות היועמ"שית לממשלה נגד חייבי גיוס בציבור החרדי.

"הדיקטטורה הרשמית הוציאה מכתב לחייב את הממשלה לשלול מיידית הנחות בארנונה לחרדים, סבסוד צהרונים לילדיהם, הנחות בתחבורה ציבורית, גישה לתוכנית דירה בהנחה, וסיוע בשכר דירה ובמשכנתאות", אמר אייכלר. "הדיקטטור אף הוסיף: צעדים אלה יש לאמץ מיידית - לא נדרשת לשם כך חקיקה".

אייכלר תקף את הפער בין היחס לציבור החרדי לבין היחס למשפחות פשע: "תארו לכם מה הציבור הנאור והתקשורת היו עושים אם הנחיה כזו הייתה יוצאת למיגור משפחות הפשע שרצחו מאות אנשים.

"איש לא היה מעז להציע להפעיל גזענות דרקונית נגד משפחותיהם. הפכו את לומדי התורה לעבריינים מסוכנים יותר מהרוצחים המשתוללים בעולם הפשע".

את דבריו סיים אייכלר בקריאה לפעולה: "אסור לנו כסיעה לשתוק על כך וצריך לעשות צעדים דרסטיים לזעזע עולם ומלואו".