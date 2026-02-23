לקראת תקיפה אפשרית באיראן, מרבית האמריקאים סבורים כי הנשיא טראמפ אינו מתמקד בבעיות החשובות ביותר של ארה"ב.

בסקר של רשת CNN ענו 68 אחוזים כי "הנשיא אינו מתמקד בבעיות הנכונות של ארה"ב" ואינו מקדיש תשומת לב לבעיות האמיתיות במדינה. רק 32 אחוזים מהאמריקאים סבורים שלטראמפ היו סדרי העדיפויות הנכונים.

על השאלה "האם מדיניותו של טראמפ תניע את המדינה בכיוון הנכון או לא?", ענו 61 אחוזים כי המדיניות של טראמפ תוביל את המדינה בכיוון שגוי, לעומת 38 אחוזים שסברו כי המדיניות של טראמפ תוביל את ארה"ב בכיוון הנכון. שיעור התמיכה הכללי בנשיא האמריקאי נשאר נמוך ועומד על 36 אחוזים בלבד.

הנתונים העגומים של טראמפ נחשפים יממה לפני שהוא אמור לשאת את "הנאום לאומה", בו הוא אמור לדבר על מגוון הבעיות איתן מתמודד הממשל שלו, ממלחמה אפשרית עם איראן ועד לבעיות יוקר המחיה. יועציו של טראמפ הזהירו אותו בימים האחרונים כי עליו להתמקד בבעיית יוקר המחיה, לקראת בחירות האמצע שיתקיימו בחודש נובמבר הקרוב.

כאשר טראמפ נאם בפני הקונגרס בשנה שעברה בפעם הראשונה מאז חזר לבית הלבן, שיעור התמיכה שלו עמד על שיא של 48 אחוזים בסקר של CNN לפני הנאום. הירידה שעורי התמיכה בטראמפ בולטת בעיקר בקרב המצביעים הלטינים, עם 19 אחוזי צניחה בתמיכה, ובקרב צעירים מתחת לגיל 45 שם ירידה התמיכה בטראמפ בשיעור של 18 אחוזים. גם בקרב המצביעים העצמאיים נרשמה ירידה של 15 אחוזים.