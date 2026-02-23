בחלקה הצבאית בבית העלמין בחולון נערכה היום (שני) בהלוויתו של רש"ט אורי מכטייב ז"ל, לוחם מג"ב בהכשרה, אשר נהרג בנסיבות טראגיות.

אביו, טפסר רונן מכטייב, סגן נציב הכבאות ספד לו "אורי שלי, יש רגעים שבהם המילים נעלמות והלב הוא שמדבר. איך מספידים לב שהוא כל עולמך? איך נפרדים מאור גדול כל כך שנכווה מוקדם מדי? אורי הוא בן הזקונים שלנו, הדובדבן שבקצפת, כשמך כן היית. אור, אור גדול בבית, אור גדול בלב, אור גדול בעולם הזה.

היית ילד של אהבה, ילד של נתינה וחסד, ילד שהשליחות פועמת בליבו ובנפשו. כבר מגיל צעיר ראינו בך תכונות של מוביל דרך, מנהיג נחוש, ממוקד וחד מטרה, לא רק חולם אלא גם מקשיב. היית בן הארץ הזו, התנדבת בצופים ובצופי אש במערך הכבאות. ילד של ערכים, של עשייה ונתינה לקהילה, ובתוך כל זה כבר הלכה והתעצבה בך דמות של מנהיג, מפקד לעתיד", הוסיף האב.

הוא המשיך "רק לפני שבועיים עמדנו שם בטקס ההשבעה שלך. ראינו אותך במדי הלוחם, זקוף, גאה, עם המבט השקט והנחוש שלך, והלב התמלא עד גדותיו. כמה גאים היינו בך, אורי שלי. כמה הארת את הדרך שבחרת. המפקדים שלך ראו את מה שאנחנו ראינו מזמן. הם זיהו את הפוטנציאל. דיברו כבר על קורס מ"כים, על הדרך הפיקודית שמחכה לך".

"אי אפשר להקל את הטרגדיה הנוראה הזו שנחתה עלינו כרעם ביום בהיר. הלב מסרב להאמין, הנפש מסרבת להשלים. אנחנו עוד נצטרך להבין הרבה דברים. האור שהיית לא יכבה. נשמתך, בני האהוב, תמשיך להאיר את דרכנו בכל יום ובכל צעד. דמותך חקוקה בליבנו לעד, בגאווה שאין לה קץ, באהבה שאין לה גבול ובגעגוע שלא יסתיים לעולם. לא יודע איך ממשיכים מכאן. יש דברים שלא ניתנים לעיכול. מבטיח לך, גם אני וגם אמא, ילד שלנו אהוב. גם בר וגם ירין. נמשיך לעטוף אותך באהבה אינסופית. אני מצדיע לך אורי ילדי אהובי", סיכם האב.

מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, ספד: "הערכים שאפיינו אותך ימשיכו להדהד בקרב לוחמי ומפקדי החיל." מפקד כבאות והצלה לישראל, רב טפסר אייל כספי, הוסיף: "אורי ז"ל נשא עימו את המורשת המשפחתית ונתן לה חיים חדשים בדרך אמיצה ומסורה".