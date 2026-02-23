חמאס ביצע שינוי אסטרטגי בשיטת ההברחות לרצועה להברחת חומרים אסטרטגיים לשם ייצור רקטות.

בכאן חדשות דווח כי חמאס עובר משיטות ההברחות הישנות באמצעות מנהרות ומשאיות ומתחיל להיעזר במכלים ייעודיים ששטים מתחת לפני הים, תוך הסתמכות על תנאי הים בחורף.

בהתאם לשיטה החדשה, המבריחים משאירים את הציוד המוברח כחמישה מיילים מחופי שיח' זוויג שבדרום הרצועה, ומנצלים את זרמי הים במהירות של 2 קשר בשעות הלילה. המכלים ששטים מתחת לפני הים מגיעים תוך 10-14 שעות לחופי דיר אל-בלח וחאן יונס.

המשא ומתן וההברחה מנוהלים על ידי מספר חוליות: חוליות במצרים ובסיני ואחרות הפועלות בחופי הרצועה תוך הפעלת טכניקות הסחת דעת הכוללות כטב"מים כדי להעסיק את מערכי הניטור והיירוט של צה"ל.

השיטה החדשה של חמאס מאפשרת לו להבריח חומרים קריטיים לרקטות, כמו רכיבים שמאפשריפ להגדיל את טווח הדיוק והיציבות של הרקטות.

מדובר במהלך שמצביע על שיקום יכולות אסטרטגיות של חמאס, על אף הקשיים והתנאים המגבילים המוצבים בפניו.