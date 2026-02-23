השר סמוטריץ' עם בועז שלמה וחן גוטרמן צילום: דוברות

בשורה משמעותית לתושבי חבל לכיש והסביבה: בפגישה שהתקיימה במשרד האוצר, סוכם סופית על הקמתה של ישיבה תיכונית אזורית, לראשונה בתולדות המועצה.

בפגישה השתתפו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', עם ראש המועצה האזורית חבל לכיש בועז שלמה וסגנו חן גוטרמן.

ההחלטה מגיעה לאחר שבמהלך השנה האחרונה פעלו גורמי המועצה באינטנסיביות, בשיתוף רשת 'נועם צביה', ישיבת 'צביה כרמי קטיף' ואנשי משרד האוצר, במטרה להתגבר על אתגרים רבים במגוון תחומים שמנעו את המהלך עד כה.

השר סמוטריץ' בירך על הסיכום ואמר כי "הקמת ישיבה תיכונית חדשה בחבל לכיש היא בשורה אדירה של תורה, חינוך והתיישבות. אזור מזרח לכיש, שקלט את קהילות עקורי גוש קטיף שהפריחו בו את השממה, ממשיך להתפתח ולגדול בצעדי ענק. ההשקעה בחינוך דור העתיד של הציונות הדתית כאן היא ההשקעה הטובה ביותר לעתיד מדינת ישראל. משרד האוצר בראשותי ימשיך לעמוד לימין ההתיישבות ולסייע בפיתוח מוסדות חינוך מפוארים שיוציאו מתוכם תלמידי חכמים, אוהבי העם והארץ".

הקמת הישיבה התיכונית מהווה את השלמת הקריה החינוכית הקיימת במזרח לכיש. הקריה כוללת כבר כיום את אולפנת בני עקיבא לכיש ואת בתי הספר היסודיים 'נועם' לבנים ולבנות. הישיבה החדשה צפויה לפעול בשלב הראשון כמסלול תחת ישיבת 'צביה כרמי קטיף' - מודל שפועל בהצלחה במוסדות חינוך רבים ברחבי הארץ, ותמוקם תחילה ובאופן זמני ביישוב כרמי קטיף.

על פי התכנון, המוסד החדש יפתח את שעריו בשנת הלימודים תשפ"ח. כבר בימים אלו יחלו אגף החינוך של המועצה, בשיתוף רשת 'צביה', בהפעלת צוות הקמה ייעודי מתוך כוונה להבטיח את פתיחת שנת הלימודים הראשונה בהצלחה מרובה.

ראש המועצה בועז שלמה אמר לאחר הפגישה "אני שמח לבשר על מהלך חינוכי משמעותי נוסף: התקדמות בהקמת ישיבה תיכונית במסגרת ישיבת צביה בכרמי קטיף, לצד הקמת התיכון הממלכתי- האזורי של חבל לכיש בקריית החינוך בשדה משה. זהו צעד נוסף במהלך אסטרטגי ארוך ומובנה שאני מוביל, המבסס את תפיסת "חינוך בבית" בחבל לכיש. המהלך קיבל חיזוק תקציבי משמעותי לאחר ביקור מקצועי שקיימנו עם שר האוצר, ח"כ בצלאל סמוטריץ', ואני מבקש להודות לשר על השותפות, הקשב והסיוע בקידום התוכניות. במקביל אנו ממשיכים בהרחבת מערך גני הילדים, כחלק ממהפכת חינוך רחבה שמטרתה לאפשר לילדי חבל לכיש לגדול, ללמוד ולהצליח כאן - בבית".

סגן ראש המועצה האיזורית חן גוטרמן הוסיף "אנחנו משיגים היום יעד משמעותי שעבדנו עליו הרבה בשנתיים האחרונות, הקמה של ישיבה תיכונית אזורית במזרח לכיש שמצטרפת לתנופה בפיתוח החינוך במועצה. אני רוצה להודות לשר סמוטריץ' וליועצו יוני דנינו שסייעו בנושא, לינקי פרידמן ורשת נועם צביה ולבועז שלמה ראש המועצה שקידם בשנתיים האחרונות את החינוך בחבל לכיש בצורה משמעותית".

מנכל מוסדות צביה, ינקי פרידמן, סיכם: "הישיבה התיכונית האזורית, שתופעל ע"י רשת נעם צביה, היא עוד משבצת בפאזל הנפלא של מוסדות החינוך התורניים- ציוניים של הרשת במועצה האזורית לכיש. הישיבה החדשה משלימה למעשה את החינוך היסודי תורני בבתי ספר נועם, האחד לבנים והאחר לבנות בבני דקלים, שני מוסדות שהוקמו ומופעלים על ידי רשת נועם צביה יחד עם המועצה ומשרד החינוך.

כמובן , במקביל לישיבת צביה כרמי קטיף, ששמה הטוב יצא למרחוק. המהלך הזה הוא צעד משלים ונדרש לטובת החינוך התורני-ציוני בלכיש. הישיבה החדשה תתן מענה למנעד רחב של נערים, בני משפחות דתיות-לאומיות תורניות מהאזור וסביבתו. השותפות עם המועצה היא דבר מבורך מאד. אנחנו בטוחים שבעזרת השם, נתקדם גם במסלול הזה, החדש של הישיבה האזורית, גם בהרחבה ובניית קבע של הישיבה התיכונית שלנו, ישיבת צבייה כרמי קטיף, לטובת היישובים, ילדיהם, לטובת חבל לכיש כולו, ולגידול הדור הבא של החינוך התורני-ציוני בעם ישראל".