הרב איתמר לשם נכנס לבית צילום: באדיבות המצלם

הרב איתמר לשם, ר"מ בישיבת ההסדר 'ניר' בקרית ארבע-חברון וחתנו של הרב חיים שטיינר, נכנס ביחד עם משפחתו להתגורר סמוך לשכונת גל בחברון, בה נכנסו משפחות יהודיות לחמישה מבנים חדשים שנגאלו על ידי עמותת 'הרחיבי מקום אהלך'.

מעברה של משפחת לשם מגיע לאחר שבשנים האחרונות התגוררה המשפחה ב'בית לאה', מבנה שנגאל בסמוך למערת המכפלה. עם פתיחת המבנים החדשים השבוע עברה המשפחה למקום.

במעמד חנוכת הבתים וקביעת המזוזות השתתף ראש ישיבת 'ניר', הרב נעם ולדמן, שבירך את ברכת "מציב גבול אלמנה". בדבריו אמר, "אנחנו זוכים היום להיכנס לחמישה בתים חדשים בחברון. שבעים מזוזות נקבעות פה ביום הזה. חיים יהודיים חוזרים לחברון, אז נברך בשמחה רבה".

לאחר קביעת המזוזה בפתח ביתו החדש אמר הרב איתמר לשם, "ברוך השם אנחנו זוכים לחזור למחוזותינו, לשוב לעיר אבותינו, ללכת בדרכים של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו חוזרים לעוד ועוד בתים בחברון. נברך 'מציב גבול אלמנה', ובעזרת השם - כנסת ישראל כבר לא אלמנה".