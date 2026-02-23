האב השכול: אספקת המזון לעזה מחזקת את חמאס צילום: דוברות

ביקורת חריפה על מדיניות הסיוע ההומניטרי מצד משפחות שכולות. עופר גרינבאום, אביו של ישי שנפל במלחמה וחבר הנהלת פורום הגבורה אומר כי הכנסת משאיות המזון לרצועת עזה מאפשרת לחמאס להתעצם כלכלית ותודעתית בזמן לחימה.

בדבריו הוא קורא לדרג המדיני לעצור את המדיניות הקיימת ולהפנות את המשאבים לתמיכה במשפחות המילואימניקים והמשפחות השכולות בישראל.

"משאיות המזון ממשיכות להיכנס לכל רחבי רצועת עזה, אך המציאות בשטח רחוקה מלהיות הומניטרית בלבד. בפועל, האספקה הזו מאפשרת לחמאס להתעצם: הוא סוחר במזון, מוכר אותו וכך מייצר לעצמו זרם הכנסות של כסף מזומן. מעבר לכך, עצם חלוקת האוכל על ידי חמאס מחזקת את כוחו ואת השפעתו בקרב האוכלוסייה המכונה 'בלתי מעורבת'. האבסורד מגיע לשיאו כאשר האספקה כוללת לא רק מוצרי יסוד, אלא גם פירות וממתקים. מהאמור לחשוב לעצמו אותו פלסטיני? הוא רואה שהציונים לא רק מספקים לו אוכל, אלא ממש 'מפנקים' אותו".

"כיצד ייתכן שבעוד חיילינו עדיין נלחמים בחזית, אנחנו נוהגים כאילו יש לנו עודפי כסף ומשאבים לחלק לאויב?", תוהה גרינבאום.

הוא מוסיף "אם יש לנו עודף בממתקים, בטח לקראת חג הפורים, עלינו להפנות אותם למי שבאמת זקוק להם בתוך עם ישראל: למשפחות השכולות, למשפחות המילואימניקים שנמצאים בשירות ממושך ולכלל הציבור שנושא בנטל. הגיע הזמן להתעורר ולהתעשת. המצב שבו אנחנו ממשיכים לספק כמויות אדירות של אוכל לצד השני הוא בלתי נתפס ולא יעלה על הדעת. את השיגעון הזה חייבים להפסיק מיד".