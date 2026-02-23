לאחר עיכוב ממושך ודיון בבג"ץ בעתירה שעסקה בהרכב הוועדה לבחירת רב העיר תל אביב-יפו, נקבע מועד לבחירות. הבחירות יתקיימו ביום חמישי ה-6 במרץ.

העתירה הוגשה בידי חברי מועצת העיר וסיעות שונות נגד השר לשירותי דת, הוועדה לבחירת רב העיר ועיריית תל אביב-יפו. הדיון התקיים בפני נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית.

בהחלטתו קבע הנשיא כי קיימים היבטים הטעונים בדיקה נוספת, והורה למשיבים להגיש הודעה באשר לאפשרות של דחייה קצרה לצורך דיון משלים. כעת, כאמור, נקבע מועד חדש לקיום הבחירות.

למשרת רב העיר תל אביב הגישו מועמדות ראש ישיבת ההסדר ברמת גן וראש מכון "צורבא מרבנן" הרב בן ציון אלגאזי, הרב אבי רזניקוב - רב המרכז הרפואי איכילוב, הרב עמוס שושן, רב יישובי רכס פוריה, הרב אריה לוין מצפון תל אביב והרב רם ראב"ד ששימש בעבר בתפקיד רב חיל האוויר.

אלה מצטרפים לרב חיים אמסלם, הרב זבדיה כהן, העומד כיום בראש בית הדין הרבני בתל אביב שנתמך על ידי מפלגת ש"ס ונחשב למועמד מרכזי לתפקיד, והרב צבי יהודה לאו, ראש ישיבת 'נתיבות יצחק', רב קהילה בשכונת יד אליהו ובנו של הרב הראשי לשעבר ישראל מאיר לאו.