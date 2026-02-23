חזרה ובגדול. עוד ידובר רבות בספרי ההיסטוריה על המשחק שנערך הערב (שני) באצטדיון מרים שבנתניה, משחק שהתקיים בין המארחת מכבי נתניה לאורחת בית"ר ירושלים במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל שבכדורגל.

בפעם הקודמת שהשתיים נפגשו במחזור ה-24, ברק יצחקי כבש שלושער והוביל את בית"ר ירושלים ל-1:3 בפברואר 2010, כאשר את השער לזכות נתניה כבש אלמוג כהן. הערב, הובילו יצחקי כמאמן ואלמוג כהן כמנהל מקצועי, את בית"ר ירושלים לאחד מניצחותיה הגדולים ביותר בתולדותיה.

בית"ר שלא ניצחה בארבעת המחזורים האחרונים בהם רשמה שלוש תוצאות תיקו והפסד, הגיעה למשחק הערב עם תקווה לנצל את המעידה של הפועל באר שבע ולצמק את ההפרש בצמרת הטבלה ל-4 נקודות בלבד.

הפתיחה לא בישרה טובות עבורה כשדווקא נתניה היא זו שכבשה ראשונה, אך ירדן שועה היה שם עבורה במה שרמז על העתיד לקרות כשהשווה בתוך 4 דקות בלבד.

לא עברו 2 דקות והמהפך הגיע אחרי שיתוף פעולה של שני שחקני הרכש החדשים בבירה, אנטווי וגונסלאס שכבש בעקב.

נגמר? ממש לא. רק התחיל.

בדקה השניה של תוספת הזמן כבש שועה את השני שלו והשלישי של בית"ר, עוז בילו צימק לאחר 2 דקות בלבד אך בוריס אינו כבש גם הוא לאחר 2 דקות גם כן. עדי יונה הספיק להצטרף לחגיגה עם שער בדקה התשיעית של תוספת הזמן לאחר בישול של שועה ובסך הכל עשו נתניה ובית"ר היסטוריה כשכבשו לא פחות מארבעה שערים בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה בלבד ו-5:2 גדול לירושלמים במחצית אחת.

גם הפסקת המחצית לא עצרה את הירושלמים הנהדרים.

בית"ר שמובילה את הליגה בשערים ברבע השעה האחרונה, עשתה זאת גם הפעם כשירדן כהן הצטרף לחגיגה עם שער בדקה ה-80, זיו בן שימול התכבד גם הוא בשער בדקה ה-88 וקאלו כבש גם הוא שער בתוספת זמן, אך זו של המחצית השניה.

זה נגמר עם 8:2 היסטורי וגדול לזכות בית"ר שלא רק מצמקת את הפער מהפועל באר שבע לכדי 4 נקודות בלבד, אלא גם משפרת את מאזן השערים שלה שעשוי להיות זה שמכריע את גורל האליפות העונה כשהיא הופכת לכובשת המצטיינת העונה בליגת העל בכדורגל.