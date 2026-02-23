כל אוהד בית"ר ירושלים יודע לדקלם כי בית"ר זו רכבת הרים. כל אוהד בית"ר חווה עליות וירידות, יכולות גבוהות של קבוצתו לצד השפלות.

אך נדמה כי העונה זה כבר רכבת אחרת לגמרי.

אחרי ההיסטוריה שעשתה כשהשפילה והביסה את מכבי ת"א בבלומפילד בתוצאה 6:2, הערב (שני) הגדילה בית"ר לעשות כשהביסה את מכבי נתניה בחוץ גם כן, בתוצאה 8:2.

בכך כתבו שחקני בית"ר עוד פרק היסטורי בעונה ההיסטורית ממילא, כזו שעשויה להסתיים בתואר האליפות, כשהיא מצמקת את ההפרש בטבלה ל-4 נקודות בלבד מהמוליכה הפועל באר שבע.

למעשה, הערב כבשה בית"ר שער אחד יותר משכבשה העונה באר שבע במשחק אחד. בעוד באר שבע פתחה את העונה עם תצוגת תכלית ותבוסה שהנחילה לטבריה בתוצאה 0:7, בית"ר עשתה זאת הערב עם לא פחות משמונה שערים במשחק אחד.

לא רק זאת, אלא שמדובר בפעם הראשונה בה שבעה שחקנים שונים כובשים עבור קבוצה באותו המשחק בליגת העל, הישג שעל פי הרישומים לא קרה מעולם בכדורגל הישראלי.

זאת ועוד, המחצית הראשונה הפורה ביותר העונה הייתה במחזור הרביעי, כאשר הפועל ת"א ירדה ביתרון 1:5 נגד מ.ס. אשדוד, הערב זה כבר כלל 7 שערים כשבית"ר ונתניה ירדו להפסקה עם 5:2.

גם עבור נתניה מדובר בערב היסטורי, אך שלילי, כאשר זו ספגה שביעייה ראשונה מרץ 2000 ושמינייה ראשונה שהיא סופגת במשחק רשמי אי פעם מאז קום המדינה.

בית"ר? היא כמעט והצליחה לשחזר שיא היסטורי כשניצחה בעונת 1994/95 בתוצאה 1:8 את מכבי הרצליה. השמיניה האחרונה של הירושלמים הייתה ב-2010/11 בגביע הטוטו על אשדוד.