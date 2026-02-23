מוריה אסרף בביקורת קשה על טלי חרותי-סבר באדיבות רשת 13

עיתונאית "הארץ" טלי חרותי-סובר עוררה זעם רב לאחר שלגלגה על דוברת תנועת "נחלה" איילת שליסל וכתבה ברשת נגד כיסוי הראש שלה.

"הציפור הזו שיש לה על הראש - היא לצורכי צניעות? שאולת עבור חברה (אל תטיפו לנו על צניעות/שמירת נגיעה/כבוד בת מלך פנימה, עגלות ריקות שכמותכן", כתבה העיתונאית לאחר ראיון של שליסל ברשת 13.

בתוכנית "מוריה וברקו" הוזמנה שליסל שוב לאולפן ומוריה אסרף תקפה בחריפות את חרותי-סובר. "הקטע הזה שאנשים שעובדים בעיתון 'הארץ' שמהדהדים ומקדשים פלורליזם, ריבוי דעות ולקבל את כולם - ואז כשזה מגיע למשהו שלא עומד בתרבות שהם חיים בה ובאמות המידה שלהם - הם יכולים להעליב אישה על מה שהיא בוחרת ללבוש או לחבוש על ראשה. זה מסביר הכל על העיתון הזה".

גם סגן ראש מועצת שומרון, דוידי בן ציון, הגיב בזעם להשתלחות של כתבת "הארץ". "הי טלי חרותי-סובר. תכירי את אשתי אילת. ה"ציפור" הזו שיש לה על הראש, כפי שבחרת לכנות זאת, היא סמל שראוי לכבוד וממש לא סיבה ללעג שלך. הכיסוי ראש הזה הוא סמל לאמונה, סמל לזהות וסמל למסירות נפש עבור המדינה של כולנו.

אילת אשתי שמה כיסוי ראש, מאד יפה אגב. היא וכל הנשים הדתיות לא צריכות אישור של אף עיתונאית כדי לבחור איך להתלבש והאמת שגם את הפוסט שלך הן לא ראו כי הן עסוקות בדברים גדולים הרבה יותר. הן עובדות בכל מקצועות השוק החופשי, רופאות, עורכות דין, מורות ואדריכליות, הן אימהות לתפארת שבשנתיים האחרונות מגדלות ילדים כמעט לבדן בזמן שבני הזוג שלהן במילואים. הן מחזיקות בית, משפחה ושגרה שפויה כשהכל מתוח, הן נלחמות את מלחמת העורף בשקט, בענווה ובמסירות מטורפת. טלי, אני ממליץ לך ללמוד מהן על ענווה, קבלת האחר ועל כבוד לזולת", הוסיף בן ציון.

לדבריו "ליברליות אמיתית נמדדת ביכולת להכיל את השונה ממך, לא ללעוג לו ולרדת על סגנון הלבוש שלו. מעניין איך היית מגיבה אם פעיל ימין היה מעז לומר משהו על לבוש דתי של אישה מרהט, או סגנון פחות צנוע של בחורה תל אביבית, הזעזוע היה מיידי ובצדק כי כשאת לועגת לנראות חיצונית את לועגת לאדם עצמו ומרדדת את השיח לגובה הדשא. לא מאוחר לומר סליחה טעיתי ולהתנצל, הנשים הללו ראויות לכבוד".