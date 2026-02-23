בנו של המגיש פרכס: "הילד רעד לי בידיים" צילום: באדיבות "כיכר השבת"

כוחות ההצלה בבית שמש הוזנקו בשבת האחרונה לביתו של יוסי סרגובסקי, עיתונאי ומגיש באתר 'כיכר השבת", לאחר שבנו הקטן פרכס מחום באמצע הלילה.

"הילד שלי חטף וירוס במעון כמו שקורה להרבה ילדים, וכבר עברנו פרכוס חום במעון ביום חמישי", שחזר האב בראיון ב'כיכר השבת'.

"בליל שבת, באמצע הלילה, אני ניגש למיטה לתת לו בקבוק וקולט שמשהו לא בסדר. הילד רועד לי בידיים, כחלון מסביב לשפתיים. הבנתי שקורה משהו מפחיד ממש".

המתנדבים מרדכי גולדמן וחנוך חיים מאיחוד הצלה הגיעו תוך דקות. חנוך חיים שם לב שהילד בוער למגע למרות שהמדחום הראה 37.6 בלבד.

"אמרתי שמשהו פה לא הגיוני", סיפר המתנדב. "ביקשתי למדוד שוב - ופתאום עלה 39.8. הבנו מיד שזה פרכוס חום והתחלנו בפעולות קירור".

גולדמן, שהגיע רגלית מגן משחקים סמוך ללא ציוד, אמר: "קיבלתי את ההזנקה ופשוט רצתי. זה הכוח של המתנדבים - אנחנו בכל מקום, בכל רגע".

משפחתו מספרת כי הילד קיבל טיפול על ידי כוחות ההצלה ומצבו התייצב.