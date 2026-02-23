נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (שני) לדיווחים על התנגדות פנימית בממשל לאפשרות של מערכה צבאית ממושכת נגד איראן.

בתגובה לדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", אמר טראמפ כי הסיפור לפיו הגנרל דניאל קיין, יו"ר המטות המשולבים, מתנגד לתקיפה באיראן - שגוי לחלוטין.

טראמפ הדגיש כי הגנרל קיין,עמד לאורך השנים בקו הראשון של המתקפות על תוכנית הגרעין האיראנית, ושאם תתקבל החלטה לפעול צבאית, הוא יידע להוביל את המבצע בהצלחה. "הגנרל קיין, כמו כולנו, היה רוצה שלא לראות מלחמה, אבל אם תתקבל החלטה לפעול נגד איראן, הוא בטוח שנוכל לנצח".

הוא המשיך ואמר כי הוא מעדיף תמיד להגיע להסכם דיפלומטי עם איראן, אך אם לא ניתן יהיה להשיג עסקה - יעמדו בפני איראן ימים קשים מאוד. "אני זה שמקבל את ההחלטה, ואם לא נעשה עסקה עם איראן, זה יהיה יום רע מאוד עבור המדינה הזו", אמר טראמפ, והדגיש את חשיבות השמירה על ביטחונה של ארה"ב.