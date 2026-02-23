עמית סגל חושף: נתניהו הציע לי מקום רביעי נתי שולמן, אמס

פרשן חדשות 12 עמית סגל חשף הערב (שני) כי לפני הבחירות האחרונות קיבל הצעה מראש הממשלה בנימין נתניהו לשיריון במקום הרביעי ברשימת הליכוד.

"לפני שלוש שנים וקצת, נתניהו היה יו"ר האופוזיציה, והגעתי לפגישה אצלו במצודת זאב. הוא הציע לי את המקום ה-14 ברשימת הליכוד לכנסת", פתח סגל.

הוא ציין כי ההצעה מראש לא דיברה אליו. "מה הבעיה? בתור כתב פוליטי הבנתי את ההצעה. לא בגלל העיניים היפות שלי. אלא בגלל שהיה קרב עם איילת שקד והוא רצה קולות דתיים-לאומיים. הוא הציע למנחם הורוביץ שלא רצה ואז פנה אלי. אמרתי לו תודה - אך לא תודה".

אלא שנתניהו לא ויתר. "בערב ישבתי בבית והטלפון צלצל בשיחת ווטסאפ. זה היה נתניהו. הוא אמר לי 'דיברתי עם שרה והיא אמרה לי שהמקום ה-14 לא מספיק, אז אני רוצה להציע לך את המקום הרביעי, וכל תפקיד שר שתרצה. אמרתי לו שזה לא מדבר אלי. הוא אמר לי 'אתה עוד תצטער על זה'".