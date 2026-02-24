הרב משה אלחרר, רב היישוב שלומי, מסר שיעור לתלמידיו לקראת חג הפורים, ובו עסק במנהג זכר למחצית השקל. בדבריו הדגיש כי אין בתלמוד הבבלי מקור המחייב נתינה זו כחובה הלכתית.

לדבריו, מאחר שאין אזכור מחייב בתלמוד הבבלי, אין הדבר מופיע כחיוב גם בדברי הגאונים, ברמב"ם ובשולחן ערוך. הרב ציין כי אמנם הרמ"א, הרב משה איסרליש, כתב שנהגו לתת שלוש מטבעות של חצי מן המטבע הנהוג במדינה, אך מדובר במנהג בלבד ולא בחובה.

הרב התייחס לחישובים הנפוצים בדבר תשעה גרם כסף טהור ולסכומים המגיעים לעשרות שקלים לכל נפש, והבהיר כי אין חיוב לתת סכומים אלו. "אם אדם אומר לשני - תקשיב, יש חובה לתת, זכר למחצית השקל, הוא יצטרך ביום הכיפורים להגיד וידוי של רב ניסים גאון, את אשר התרת, אסרתי. אתה התרת לתת לפני פורים מצוות צדקה".

בהמשך דבריו הדגיש כי אדם שאין בידו לתת סכומים גדולים, ונותן שלוש מטבעות של חצי שקל בלבד, אף אם מדובר בשקל וחצי, הרי הוא אהוב ורצוי. מנגד, אדם בעל אמצעים רשאי לתת סכומים גבוהים יותר, וכל אחד ייתן כפי יכולתו.

הרב ביאר כי המנהג לתת שלוש מטבעות נובע מכך שהמילה "תרומה" מופיעה בפרשה שלוש פעמים, וכן הביטוי "מחצית השקל" בפרשת כי תשא. לדבריו, אין להציג מנהג כחובה כאשר אינו מעוגן במקורות היסוד.

עוד הזכיר את דברי הגמרא במסכת בבא בתרא, לפיהם אין לפחות משלישית השקל במהלך השנה כולה, וציין כי מצוות צדקה עצמה כוללת דיונים שונים בדבר שיעור הנתינה. בסיום בירך לקראת פורים כי עם ישראל יזכה לשמחה, לברכה ולישועה.