ההכרזה על תוצאות ההצבעה צילום: ערוץ הכנסת

מליאת הכנסת דחתה את צו הרחבת הפטור ממע"מ על מוצרים מחו"ל עליו הכריז שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. 25 ח"כים תמכו בהצעה מול 59 מתנגדים.

ראש הממשלה נתניהו ביקש בתחילה להכריז על "משמעת קואליציונית" אך משהבין את יחסי הכוחות אפשר חופש הצבעה בקואליציה שתורגם למתנגדים - הן מתוך הממשלה והן משורות הליכוד.

השר עמיחי אליהו וחברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית הצביעו נגד. מהליכוד התנגדו יולי אדלשטיין, דוד ביטן, אלי דלל, ששון גואטה, שלום דנינו, חנוך מילביצקי, אכרם חסון ואושר שקלים. גם חברי הכנסת אבי מעוז ויצחק גולדקנופף התנגדו להצעה.

חלק ניכר מחברי הכנסת החרדים נעדרו מההצבעה על הצו - כמו גם שרים בכירים בממשלה.

השר סמוטריץ': השמאל הכלכלי בליכוד מנסה לנצח את אזרחי ישראל צילום: דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להפלת הצו להרחבת הפטור ממע"מ על מוצרים מחו"ל בכנסת והודיע כי יחתום בקרוב על הצו מחדש. "השמאל הכלכלי בליכוד מנסה לנצח את אזרחי ישראל בשירות המונופולים ובשביל כמה קולות בפריימריז. בזמן שרה"מ נתניהו עסוק בבטחון ישראל, קומץ ח"כים בליכוד עסוקים בפוליטיקה קטנה ויחד עם האופוזיציה רוצים לגרום לכולנו לשלם ביוקר. לא אתן לציבור להפסיד.

אינטרסים אישיים צרים לא ינצחו את טובת אזרחי ישראל. ​אני לא מתכוון לוותר ולהיכנע לשמאל. אחתום בע"ה על צו חדש ואמשיך לדאוג לאזרחי ישראל. אל מול כל השמאל, יכול להיות כאן זול", דברי סמוטריץ'.