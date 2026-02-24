ממשל טראמפ צפוי להגביר את מאמציו במאבק נגד מימון זר לאוניברסיטאות ומכללות בארה"ב, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הדיווח, במהלך שנת 2025 הועברו כ-5.2 מיליארד דולר ממקורות זרים למוסדות אקדמיים בארה"ב, מהם כ-1.2 מיליארד דולר הגיעו מקטאר.

במסגרת המהלך החדש, משרדי החוץ והחינוך בארה"ב צפויים לנקוט צעדים נוספים לפיקוח על המימון הזר לאוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים אחרים.

הממשל כבר נקט אמצעים בשנה שעברה, במטרה לצמצם את המימון, ובמיוחד על רקע המחאות פרו-פלסטיניות שצצו בקמפוסים ברחבי ארה"ב.

הדיווח מציין כי הממשל מודאג מהשפעת המימון הזר על תוכניות הלימוד והפעולות בקמפוסים, וכי הוא ימשיך לעקוב אחרי המתרחש במוסדות האקדמיים על מנת להבטיח שההשפעות הפוליטיות לא ישפיעו על חופש הלימוד והדיון האקדמי.