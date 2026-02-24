תיעוד: חיבל בניידת משטרה בבני ברק - כנקמה על דוח צילום: דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש נגד רוכב אופנוע בבני ברק, אשר חיבל בניידת משטרה כפעולת נקם לאחר שקיבל דוח תנועה.

בשבוע שעבר הבחין שוטר תנועה סמוך לאצטדיון רמת גן ברוכב אופנוע שנע בנהיגה מסוכנת, במהירות גבוהה ובזיגזוג.

לאחר בדיקה נמצאה בעייה טכנית באופנוע ונרשם לרוכב דו"ח בסך 1,000 ש"ח. בתגובה, הרוכב קילל את השוטר.

למחרת, הרוכב הגיע למשטרת מרחב דן ברחוב הקישון בבני ברק, שם חיבל בניידת משטרה על ידי ניקוב ארבעה גלגלים באמצעות חפץ חד. לאחר מכן נמלט מהמקום כשהוא רוכב על אופנוע עם לוחית רישוי מוסתרת. בתוך זמן קצר, בלשי תחנת בני ברק-רמת גן איתרו את הרוכב ועצרו אותו.