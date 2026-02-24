ממשלת אוסטרליה החלה ביום שני בעבודת ועדת חקירה פדרלית לבדיקת גל האנטישמיות הגואה והטבח בחוף בונדי ביץ', שאירע בחנוכה האחרון וגבה את חייהם של 15 בני אדם.

הוועדה מבקשת לברר מה הוביל לאירוע הקטלני ומדוע התרחשה ההסלמה.

בראש הוועדה עומדת שופטת בית המשפט העליון לשעבר, וירג'יניה בל. מדובר בוועדת החקירה בעלת המעמד הגבוה ביותר האפשרי במדינה, והיא צפויה לקיים דיונים פתוחים לציבור ולזמן בשבועות הקרובים גורמים רבים לעדות.

בין המוזמנים להעיד צפויים להיות אנשי סוכנויות הביטחון ושירותי המודיעין האוסטרליים, לצד משפחות הקורבנות וניצולי הפיגוע. חברי הוועדה אמורים להגיש דו"ח ביניים ראשון עד סוף חודש אפריל, ואת הדו"ח המלא עד 14 בדצמבר, יום השנה הראשון לטבח.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, התנגד תחילה להקמת ועדת חקירה פדרלית, אך בהמשך נענה ללחץ הציבורי ולדרישת חברי הקהילה היהודית ומשפחות הנפגעים להקים ועדה במעמד זה.

יו"ר הוועדה, השופטת לשעבר בל, אמרה כי, "אני מכירה בחשיבות הטיפול באנטישמיות בקהילה האוסטרלית. אני מתכוונת לבצע את החקירה במהירות האפשרית". לדבריה, החקירה תתבצע במהירות האפשרית במטרה להציג ממצאים ראשוניים כבר בחודשים הקרובים.