הכנסת ספר תורה לקבר יוסף רועי חדי

אלפים נכנסו הלילה (שלישי) לקבר יוסף בשכם והשתתפו במעמד של הכנסת ספר תורה למקום.

ספר התורה, שנתרם לזכר הנופלים והנפטרים מקרב תלמידי ישיבת "עוד יוסף חי", הוכנס למתחם בליווי ריקודים ושירה, תחת אבטחה כבדה של כוחות צה"ל.

באירוע השתתפו רבנים, אישי ציבור ומשפחות שכולות, וביניהם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, סגן ראש עיריית תל אביב חיים גורן, ראשי ישיבת "עוד יוסף חי" הרב יצחק שפירא והרב יוסף אליצור, וראש ישיבת חומש הרב אלישמע כהן.

לפני הכניסה לשכם, התקיים טקס כתיבת האותיות האחרונות בבית המדרש של ישיבת "עוד יוסף חי" - המקום בו למדו התלמידים במשך כשני עשורים עד לנטישת הקבר באינתיפאדה השנייה.

ראש ישיבת "עוד יוסף חי", הרב יצחק שפירא, נשא דברים והדגיש את הקשר בין יוסף לתורה: "יוסף היה 'בן חכים', למד תורה עם יעקב אבינו. הכנסת ספר התורה היום היא הצהרה שהתורה חוזרת לשכם. אנו מקווים שנזכה להחזיר את הישיבה למקומה הטבעי".

סגן ראש עיריית ת"א, חיים גורן, הוסיף "יוסף אמר 'את אחי אנוכי מבקש'. את הכוח שהיה ליוסף להתפייס עם אחיו אחרי השנאה הגדולה, אנו מבקשים שיהיה לנו כדי לאחד את כל עם ישראל - בתל אביב, בשומרון ובכל מקום".

ח"כ צבי סוכות, המוביל את השדולה לחזרה לקבר יוסף, מסר "הגיע הזמן לתקן את העוול של מכירת יוסף בדורנו ולשוב באופן קבוע למקום הקדוש הזה".

ראש מועצת שומרון סיכם "אנחנו צועדים צעד משמעותי נוסף בדרך לחזרה מלאה לאחיזה יהודית בשכם. אנחנו אומרים לקב"ה - אנחנו עושים את שלנו, אתה תעשה את שלך. ספר התורה הזה יופקד בישיבה ביצהר באופן זמני בלבד, כי אנחנו נחזור לכאן יחד איתו".