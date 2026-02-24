בגבעות מגיבים להרס צילום: באדיבות המצלם

כוחות רבים של מג"ב איו"ש ופקחי המנהל האזרחי הרסו במהלך הלילה (שלישי) מבנים בשתי נקודות התיישבות בבנימין.

הכוחות פשטו על גבעת "גור אריה" הסמוכה לאדם, שם הרסו את מגורי התושבים ואת דיר הכבשים. לאחר מכן המשיכו לגבעת "קול מבשר" הסמוכה ליישוב מכמש, ושם הרסו את המבנים שהוקמו במקום.

תושבי בנימין, המתגוררים בנקודות אלו, מביעים כעס על המהלך. אחד מהם, המתגורר בגבעת "קול מבשר", ציין כי הגבעה יושבת על רכס אסטרטגי במיוחד, ושהכפר הערבי הסמוך מבצע בנייה לא חוקית בתמיכת הרשות הפלסטינית. "המדינה מפקירה שטחים שלמים, ואם לא נהיה פה, לא יהיה לנו לאן לחזור", אמרו התושבים.

הם טוענים כי המדינה אינה מעריכה את ההתיישבות היהודית בנקודות אסטרטגיות בבנימין. "אנחנו לא אויבים, אנחנו חלוצים בדיוק כמו בשאר נקודות ההתיישבות ביהודה ושומרון. נמשיך לבנות ולא להתייאש".