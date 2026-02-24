מטוס של חברת אל על בקו תל אביב-ניו יורק נאלץ ביממה האחרונה לשוב לישראל לאחר כשמונה שעות טיסה לכיוון ארה"ב - בשל מזג האוויר הקיצוני.

בשדה התעופה בניוארק הוחלט על סגירה זמנית של הנמל, דבר שגרם לשינוי בהנחיות הנחיתה, ומטוס אל על לא יכול היה לנחות בשל בעיות בטיחות.

הדיווחים על הסערה שהחלה להחמיר בחוף המזרחי גרמו לצוות המטוס לבצע פניית פרסה ולהשיב את הנוסעים בחזרה לנתב"ג.

בעקבות האירוע החריג, דוברות חברת ארקיע עדכנה כי הטיסות של החברה נדחו - בציפייה לשיפור במזג האוויר.

מארקיע נמסר כי החברה במעקב צמוד אחרי תנאי מזג האוויר בניו יורק ושומרת על קשר רציף עם הגורמים המקצועיים בנמל התעופה - כדי להבטיח בטיחות בטיסות.

מאות נוסעים ישראלים נותרו במלונות בשל השלג הכבד בניו יורק כשעדיין לא ברור מתי יוכלו לשוב בחזרה.