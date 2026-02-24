בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים נערך הבוקר (שלישי) טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע.

הטקס מתקיים במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ, סגן יו"ר הכנסת ח"כ יבגני סובה, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג ובני המשפחות השכולות.

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס למשפחות השכולות, למאמצים המתמשכים להשבת הנעדרים ולקדושת החובה להביאם לקבורה.

"מדי שנה אנו נאספים כאן לטקס האזכרה של אהובינו הגיבורים אשר נפלו במערכות ישראל ומקום קבורתם לא נודע, בז' אדר, יום הולדתו ומותו של משה רבנו, שכפי ששמענו וחזרנו ושיננו מקום קבורתו לא נודע", אמר הנשיא. הוא הזכיר את שירו של נתן אלתרמן "האם השלישת"- "אמהות שרות", וציטט, "וְהאֵם הַשּׁלִישִׁית בְּעֵינֶיהָ תּוֹעָה - לֹא הָיָה לִי יָקָר כָּמוֹהוּ... אֵיכָה אֵבְךְּ לִקְרָאתוֹ וְאֵינֶנִּי רוֹאָה אֵינֶנִּי יוֹדַעַת אֵיפֹה הוּא".

הרצוג פנה למשפחות ואמר, "אין כאב יקיריי - שעולה על כאבה של משפחה שכולה. אבל הכאב שלכן - משפחות אהובות ויקרות הוא כפול ומכופל. לכם אין קבר לעלות אליו. אין אבן - להניח עליה ראש, להתייחד ולבכות. יקיריכן טרם זכו למנוחה נכונה ועל כן לכן המשפחות - אין מנוחה". עוד הוסיף בהתייחסו להיכרותו האישית עם משפחתה של מיכל ולנעדר תת אלוף זוריק לב, "אינני יודע איך כי אני יודע שהכמיהה והציפייה לוודאות לסגירת מעגל אינן מרפות ואינן חולפות".

בדבריו הזכיר הנשיא את סגירתם של מעגלים בשנה האחרונה. הוא ציין כי שבעים ושש שנים לאחר שנפל בקרבות בחבל לכיש, זכה טוראי ארתור גסנר לקבר, ואמר, "זה היה מאוד מאוד מרגש לראות את העבודה המדהימה של כל הגורמים".

עוד התייחס להשבתו של רב סמל צביקה פלדמן, שנפל בקרב סולטאן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, ואמר, "לעולם לא נוותר עד שתחזור הביתה". לדבריו, במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד, ארבעים ושלוש שנים לאחר נפילתו, הושב פלדמן לקבורה, ובכך נתגשמה צוואת אמו.

הרצוג הביע תקווה להשבתו של רב סמל יהודה כץ ואמר, "לא ננוח ולא נשקוט ונעשה הכל להשיבו". בנוסף ציין כי בחודש חשוון הובא לקבר ישראל גם סגן הדר גולדין זכרונו לברכה, לאחר אחת עשרה שנים.

בהמשך הדגיש, "לעולם לא נפסיק לחפש אחריהם. לא נפסיק לפעול עד להשבת כל הנעדרים, כולל אלה שמקום קבורתם לא נודע". הוא הוסיף כי מדובר בברית העליונה בין המדינה לחייליה והתחייב להמשיך במאמצים עד להשבת כל הנעדרים.