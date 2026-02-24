נדיה מטר לליאור קינן ושי גולדן: "עשיתם לי אמבוש" ערוץ 7

צוות חדשות 13 ניסה לראיין אתמול (שני) בכנסת משתתפים בכנס למען כוח 100. יו"ר תנועת הריבונות, נדיה מטר, שוחחה עם הכתבים ליאור קינן ושי גולדן שיחה אישית, כשלפתע הבינה שהמצלמה מאחוריהם פועלת לאורך כל השיחה.

מטר הגיבה בזעם ואמרה לקינן "אני לא אוהבת להיות פראיירית. את מדברת איתי ולא אומרת שהמצלמה עובדת. תגידי לי בואי נתראיין ונדבר".

"זה לא נכון. למה לדבר בחוסר נימוס?", השיבה לה קינן.

"אני נהגתי בחוסר נימוס? את עובדת עלי? עשית לי אמבוש וצילמת אותי בסתר. שלא תעזי לפרסם דבר ממה שצולם", אמרה מטר.

קינן ענתה "תדברי איתי בכבוד ואל תאיימי". מטר סיכמה "דיברתי איתך בכבוד כל הזמן. אני מבינה שהמצלמה עובדת למרות שהחלטתי לא להתראיין".