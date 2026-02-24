המגיש והעיתונאי ינון מגל תקף הלילה (שלישי) בחריפות שורה של חברי כנסת מהליכוד שבניגוד לעמדת ראש הממשלה הפילו את ההצעה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להעלאת הפטור ממע"מ ל150 דולר.

"בהצבעה על המע"מ כרגע אין רוב. ביטן דלל ברקת ודיכטר יפרקו את הקואליציה ויגרמו לכך שכל אחד יצביע איך שבא לו. ארוע רע מאוד", כתב מגל.

הוא הדגיש כי ראש הממשלה נתניהו ניסה עד הרגע האחרון להשיג רוב ואחרי שלא הצליח החליט על חופש הצבעה כדי לא להתבזות, והוסיף: "אירוע רע מאוד לביבי, סמוטריץ מתכנן להוציא כבר בימים הקרובים צו חדש".

לאחר הפלת החוק הוא הוסיף ותקף בציניות "האופוזיציה בעננים, כל הכבוד לכל הליכודניקים שהצביעו נגד ונתנו לאופוזיציה את ההישג הראשון שלה בקדנציה הזו. אם נכנס עכשיו לכאוס קואלציוני שיוביל להפסד בבחירות - תזכרו את השמות שהצביעו הערב נגד או נמנעו".

לסיום הוא שיתף את רשימת חברי הכנסת שהצביעו נגד החוק וקרא "לגזור ולשמור את הרשימה": "גורמים בכירים בליכוד מאשימים את: דוד ביטן, אבי דיכטר, ניר ברקת, אלי דלל, משה פסל, יולי אדלשטיין, ששון גואטה, חנוך מילביצקי ואושר שקלים".

השר סמוטריץ': השמאל הכלכלי בליכוד מנסה לנצח את אזרחי ישראל צילום: דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לאחר ההצבעה כי "השמאל הכלכלי בליכוד מנסה לנצח את אזרחי ישראל בשירות המונופולים ובשביל כמה קולות בפריימריז. בזמן שרה"מ נתניהו עסוק בביטחון ישראל, קומץ ח"כים בליכוד עסוקים בפוליטיקה קטנה ויחד עם האופוזיציה רוצים לגרום לכולנו לשלם ביוקר

לא אתן לציבור להפסיד. אינטרסים אישיים צרים לא ינצחו את טובת אזרחי ישראל. אני לא מתכוון לוותר ולהיכנע לשמאל. אחתום בע"ה על צו חדש ואמשיך לדאוג לאזרחי ישראל. אל מול כל השמאל, יכול להיות כאן זול", דברי סמוטריץ'.