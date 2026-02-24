במהלך הימים האחרונים, הצליח המנהל האזרחי להפעיל אכיפה מוצלחת במאבק נגד שריפות פסולת באזור יהודה ושומרון, כאשר נתפסו מספר משאיות שהובילו כ-80 טון פסולת בניין, שהיו בדרכן לאתרים פיראטיים בשטחי הרשות הפלסטינית.

המשאיות נתפסו במעברים חשמונאים וחוצה שומרון במהלך פעילויות שבוצעו על ידי יחידת "דוד" הפועלת תחת קצין מטה איכות הסביבה במנהל האזרחי.

בנוסף, במסגרת פעילות נפרדת, נאכף אתר פסולת פיראטי בשומרון, שהשתרע על פני ארבעה דונם והוביל לזיהום אוויר באזור קדומים, אריאל ותפוח. פעילות זו בוצעה על ידי יחידת הפיקוח בשיתוף פעולה עם קציני מפקדת תיאום וקישור שכם.