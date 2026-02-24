שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', יחד עם שרת התחבורה מירי רגב וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, חנכו את תחילת העבודות על סלילת כביש 45 החדש.

סלילת כביש 45 הוא אחד מפרויקטי התשתית התחבורתיים המשמעותיים ביותר באזור ירושלים ובנימין בעשורים האחרונים ועתיד לשנות את מפת התחבורה באזור. על פי התכנון, הכביש החדש יחבר את מזרח בנימין ישירות לכביש 443, ובכך יקצר את זמני הנסיעה משער בנימין למרכז הארץ בכ-15 דקות.

התוואי שמתחיל בשער בנימין ומוביל לכביש 443, כולל ארבעה גשרים ושיקוע תת קרקעי באזור קלנדיה, מהווה פרויקט הנדסי מורכב ומתקדם שנועד לאפשר זרימת תנועה רציפה, בטוחה ויעילה. היקף ההשקעה בפרויקט נאמד בכ-400 מיליון שקלים, כחלק מהשקעות רחבות היקף בתשתיות תחבורה המחזקות את ההתיישבות ומחברות את האזור לרשת התחבורה הארצית.

השרה רגב אמרה "אנו מוציאים לדרך את פרויקט כביש 45, פרויקט אסטרטגי שיחבר את יישובי בנימין לרשת התחבורה הארצית ויספק לתושבים נגישות בטוחה, מהירה ורציפה. פיתוח תשתיות תחבורה מתקדמות באזור הוא יעד לאומי ראשון במעלה, ואנו פועלים בנחישות להקצות את המשאבים הנדרשים כדי לחזק את ההתיישבות, לקצר זמני נסיעה ולשפר את איכות החיים. כביש 45 הוא ביטוי ישיר למדיניות שאני מובילה לחבר את ירושלים, בנימין והמרכז ברשת תחבורה מודרנית, מתקדמת ורציפה".

השר סמוטריץ' הדגיש כי "סלילת כביש 45 היא לא רק פרויקט תחבורתי חשוב, אלא בשורה התיישבותית, אסטרטגית וציונית מן המעלה הראשונה. החיבור הישיר של מזרח בנימין למרכז הארץ משנה את המציאות בשטח ומחיל ריבונות דה-פקטו. הפיתוח המאסיבי שאנחנו מובילים כאן, יחד עם שותפתי שרת התחבורה מירי רגב וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, מעמיק את אחיזתנו בחבלי המולדת ומהווה הלכה למעשה סיכול ממוקד לרעיון המדינה הפלסטינית. נמשיך להשקיע, לבנות ולחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון למען ביטחון ישראל ועתידה".

ישראל גנץ הדגיש "אנחנו ממשיכים לעשות היסטוריה ולדאוג לתושבי יו"ש ולמדינת ישראל כולה. יציאתו לדרך של כביש 45, כביש גישה מרכזי נוסף לבירה, היא מהלך אסטרטגי שמשנה את פני האזור וישדרג באופן משמעותי את חיי התושבים. זוהי תשובה מוחצת לכל מי שמנסה להקים כאן מדינת טרור; אנחנו מחזקים את הביטחון ויוצרים רצף בין בנימין למרכז הארץ. תודה ענקית לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשרת התחבורה מירי רגב שמובילים איתנו מהפכה ענקית בשטח. ביחד, אנחנו הופכים את בנימין ויו"ש לחלק בלתי נפרד מארצנו".