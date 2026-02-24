ההצבעה של חלק מחברי הכנסת בליכוד נגד צו הרחבת הפטור ממע"מ עלולה להוות סמן להמשך התנהלות הקואליציה ולבעיות הפנימיות במפלגת השלטון.

לערוץ 7 נודע כי לאחר הפלת צו הפטור ממע"מ במליאה, ניגשו ח"כים מהליכוד לבכיר באופוזיציה והעבירו מסר לפיו יתנגדו גם לחוק הגיוס.

ראש הממשלה נתניהו ביקש בתחילה להכריז על "משמעת קואליציונית" אך משהבין את יחסי הכוחות אפשר חופש הצבעה בקואליציה שתורגם למתנגדים - הן מתוך הממשלה והן משורות הליכוד.

מהליכוד התנגדו יולי אדלשטיין, דוד ביטן, אלי דלל, ששון גואטה, שלום דנינו, חנוך מילביצקי, אכרם חסון ואושר שקלים. חלק ניכר משרי הממשלה מטעם המפלגה נעדרו מההצבעה.

השר סמוטריץ': השמאל הכלכלי בליכוד מנסה לנצח את אזרחי ישראל צילום: דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להפלת הצו להרחבת הפטור ממע"מ על מוצרים מחו"ל בכנסת והודיע כי יחתום בקרוב על הצו מחדש. "השמאל הכלכלי בליכוד מנסה לנצח את אזרחי ישראל בשירות המונופולים ובשביל כמה קולות בפריימריז. בזמן שרה"מ נתניהו עסוק ביבטחון ישראל, קומץ ח"כים בליכוד עסוקים בפוליטיקה קטנה ויחד עם האופוזיציה רוצים לגרום לכולנו לשלם ביוקר. לא אתן לציבור להפסיד.

אינטרסים אישיים צרים לא ינצחו את טובת אזרחי ישראל. ​אני לא מתכוון לוותר ולהיכנע לשמאל. אחתום בע"ה על צו חדש ואמשיך לדאוג לאזרחי ישראל. אל מול כל השמאל, יכול להיות כאן זול", דברי סמוטריץ'.