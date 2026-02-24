מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי, הקובעת כי מעסיק יהיה רשאי לבקש מהמשטרה, בהסכמת מועמד לעבודה, הודעה ביחס לרישום פלילי בגין עבירות טרור.

ההצעה אושרה במליאה בתמיכת חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, בעוד חברי הכנסת הערבים התנגדו.

ואטורי התייחס לאישור החוק ואמר, "החוק שלי עבר סוף כל סוף לרישום פלילי ביטחוני. עשינו מהפכה בעניין הזה. כל מעסיק יוכל לבדוק על העובד שלו, שהוא לפני הקליטה לעבודה, לבדוק האם הוא עבר עבירת טרור, האם הוא היה מחובר לאיזשהו ארגון טרור, או האם הוא תומך בארגון טרור. החוק עבר בתמיכה של קואליציה, אופוזיציה, עם שבעה מתנגדים, שזה ערבים שהתנגדו לחוק, זה סימן שהחוק שלי הוא מצוין".

בראיון התייחס ואטורי גם לסערה במליאה סביב הפלת צו המע"מ של סמוטריץ' והמרד בליכוד ואמר, "אני לא חושב שיש סדק ולא כלום, ראש הממשלה. מספיק חזק ושולט גם בליכוד. נתניהו נתן חופש הצבעה כי זו הצבעה קצת בעייתית. אי אפשר להביא שבוע אחר שבוע רפורמות וכל פעם לעשות מהומות כמו עם רפורמת החלב. לא צריך לפגוע באנשי העסקים, לא צריך לפגוע בציבור, צריך לעשות את זה בצורה חכמה ומוסכמת".

עוד הוסיף בהתייחסות לחוק הגיוס ולרפורמות נוספות ואמר, "לא חושב שזה ישפיע על חוק הגיוס. חוק הגיוס זה סיפור אחר לגמרי, שם בליכוד יש יותר תמיכה. בנושא הזה של רפורמות שאזרחים עלולים וליפגע זה נושאים מאוד רגישים אי אפשר להשליך את הדברים ככה מיד בואו תצביעו, אנחנו לא פיונים צריך לדעת לבוא ולדון איתנו על הדברים אי אפשר לבואו להגיד לנו, תצביעו נגד חקלאים או בואו תצביעו נגד בעלי עסקים קטנים. ‫צריך לעשות את זה ‫בצורה מושכלת".

בהמשך התייחס גם לדבריו של סמוטריץ' לאחר נפילת הצו ואמר, "אני אומר לך דבר אחד לגבי ניסים ואטורי, שראש הממשלה ישב מולי ביקש, אני אצביע בעד בועדת הכנסת, משהו שלא כל כך אהבתי. אמרתי, תשמע, אני לא פוגע בנתניהו, לא פוגע בקואליציה, אני מצביע לפי המשמעת קואליציונית. אם נתניהו מבקש משהו מסוים, אני אצביע איתו. במקרה הזה נתנו חופש הצבעה, לכן אני נעדרתי, לא הייתי בעד, לא נגד, לא רציתי להיות מעורב בהצבעה הזאת. כדי לא לפגוע חס וחלילה, אפילו לא במרומז בקואליציה. הליכוד חזק, הקואליציה חזקה ונתניהו עומד בראש בצורה מאוד חזקה. אם נתניהו היה מבקש שהצביע בעד, הייתי מצביע בעד".