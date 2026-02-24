בית הנבחרים של אריזונה אישר הצעת חוק לפיה ישראל היא הריבון ביהודה ושומרון והורה למדינה להשתמש בכל פרסומיה הרשמיים בטרמינולוגיה מדויקת מבחינה היסטורית תוך הפסקת השימוש במלים "הגדה המערבית" ואימוץ המינוח 'יהודה ושומרון'.

חבר בית הנבחרים של אריזונה דיוויד ליווינגסטון שהוביל את אישור החקיקה אמר "היום, בית הנבחרים של אריזונה בחר בצדק ובחשיבות האמת על פני פוליטיקה קטנה. 'יהודה ושומרון' אינו מונח מומצא. זהו מרכז היסטורי של אמונה וזהות לאומית יהודית ומדינת אריזונה לא תשתתף בקמפיין להכחשת האמת הזאת".

לדבריו "אריזונה עומדת לצד ישראל, מדברת בגלוי על העובדות ומסרבת להיכנע ללחץ פוליטי".

קונסול ישראל בלוס אנג'לס, ישראל בכר, הגיב בסיפוק להחלטה. "בדחייתו הרשמית של המונח 'גדה מערבית' ותיוגו כ"מושג פוליטי מודרני" ובבחירתו להשתמש במונח 'יהודה ושומרון' מעיד בית הנבחרים באריזונה כי מקומו הייחודי של העם היהודה בארץ הקודש וביהודה ושומרון בלתי ניתן לערעור. מדובר בקביעת סטנדרט חשוב שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבותיו".

לפני שבועיים אישר בית הנבחרים של מדינת פלורידה הצעה דומה לפיה במסמכים רשמיים ובספרי לימוד במדינה ייעשה שימוש במונח “יהודה ושומרון" במקום “הגדה המערבית". ההצעה זכתה לתמיכת 92 חברי בית הנבחרים מול 14 מתנגדים, כאשר תשעה מחוקקים דמוקרטים הצטרפו לרוב הרפובליקני והצביעו בעדה. בשלב הבא תובא ההצעה לאישור סופי בסנאט של פלורידה.