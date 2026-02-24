השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תוקף הבוקר (שלישי) את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואת פרקליט המדינה עמית איסמן שפרסמו חוות דעת נגד הוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות.

"התנגדות צמד העבריינים בהרב-מיארה את איסמן להוצאת מח"ש מהפרקליטות, היא מפני שמח"ש משמשת בידיהם כיום כארגון פשיעה בכסות "מערכת אכיפת החוק" לתפירת תיקים וסגירת חשבונות. ברגע שמח"ש תצא מידיהם, היכולת שלהם לתפור תיקים ולהלך אימים על שוטרים וקצינים מצטיינים שפועלים על פי חוק, תיפגע משמעותית. ההתנגדות של השניים רק מעניקה רוח גבית להמשך החקיקה בכל הכוח", קבע בן גביר.

מדובר בהצעת חוק של ח"כ משה סעדה לפיה המחלקה לחקירות שוטרים תנותק מהפרקליטות ותוכפף למשרד המשפטים שהגיב: "גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה איסמן מתבלבלים אז אני אעשה להם סדר. הצעת החוק שלי להוצאת מח"ש מהפרקליטות לא תביא להשפעה פוליטית. תמשיכו לפחד. לא אוותר עד שנביא לתיקון למען אזרחי ישראל".

גלי בהרב מיארה כתבה בחוות דעתה כי "ההצעה תביא להשתלטות פוליטית על מח"ש ולהפיכתה מגורם שמטרתו להגן על האזרחים לכלי בידי השלטון לניווט חקירות נגד שוטרים ולהכוונת התנהגות המשטרה לפי צרכי השלטון".

פרקליט המדינה עמית איסמן טען כי "התועלת שבהפרדת המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) מפרקליטות המדינה היא מוגבלת, בעוד שפוטנציאל הנזק לעצמאותה של היחידה, ליכולתו של העומד בראשה לעמוד מול לחצים של דרג פוליטי, למקצועיותה של היחידה ולפעולתה לפי סטנדרטים מקצועיים אחידים עם יתר גופי אכיפת החוק והחשש מפני פגיעה בשלטון החוק באופן כללי - הוא משמעותי ביותר".