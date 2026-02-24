בית משפט השלום באשקלון האריך בשישה ימים את מעצרו של יעקב קובי סלם, שותף בחברה שאחראית על אספקת בלוני האוויר הרפואי לבית הזיקוק באשדוד.

באסון נהרגו אירינה רדצ'וק וניצן גוייכמן ז"ל.

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשבעה ימים בחשד לרצח באדישות. במשרד העבודה אומרים כי מכלי החמצן של המהנדסות הכילו בפועל 100% חנקן.

נציג המשטרה אמר בדיון: "המשטרה פתחה בחקירה. החשוד הוא אחד המנהלים של מפעל "יעקב סלם ובניו", הוא מסר גרסה ואנחנו צריכים להמשיך בחקירה. מה שהוא עשה - הוא עשה בניגוד לחוק תוך זלזול מוחלט".

השופט יניב בן הרוש קבע: "יש מקום להיעתר לבקשה גם אם ניתן לקצר במקצת בשל כך שמדובר בחשוד נעדר עבר פלילי".