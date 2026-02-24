בפייננשל טיימס פרסמו דיווח שלפיו המודיעין הישראלי הגיע למסקנה שגם עם הגעתה הצפויה של ספינת המלחמה האמריקנית ג'רלד ר. פורד בהמשך השבוע, לארה"ב יש יכולת צבאית לעמוד במתקפה אווירית אינטנסיבית של ארבעה עד חמישה ימים בלבד, או שבוע של תקיפות בעצימות נמוכה יותר.

שר החוץ מרקו רוביו הדגיש בשיחה עם מחוקקים בשבועות האחרונים שהטילים של איראניים יכולים להגיע לכ-9 בסיסים שבהם מוצבים כוחות אמריקניים. רוביו יתדרך היום בשעה 22:00 לפי שעון ישראל בבית הלבן את הנהגת הסנאט ובית הנבחרים לגבי המשבר עם איראן.

"כולם נמצאים בטווח של מערך המונה אלפי כטב"מים איראניים וטילים בליסטיים קצרי-טווח המאיימים על נוכחות הכוחות שלנו", אמר רוביו למחוקקים אמריקנים, לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

דוברת ממשלת איראן אמרה הבוקר: "איראן מעדיפה דיפלומטיה על פני מלחמה, אך יש לשים לב שגם הדיפלומטיה וגם ההרתעה הן שתי אסטרטגיות לשמירת הכבוד הלאומי ולהבטחת האינטרסים הלאומיים".

היא הדגישה כי "חיזוק ההרתעה הנחרצת נמצא גם הוא על סדר היום של הכוחות המזוינים וקיימת מוכנות מלאה, והתרגילים הצבאיים האחרונים מאשרים זאת. במקביל, מסלול המשא ומתן מתבצע בזהירות ובמודעות מלאה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות בצורה חכמה, נעמוד בתוצאות התהליך הדיפלומטי ונשתמש בכל כלי ההרתעה כדי למנוע כל טעות בחישוב".