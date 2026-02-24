בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ממשיכה היום (שלישי) עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו. הוא מעיד במסגרת החקירה הנגדית בתיק 4000, תיק בזק-וואלה.

במהלך הדיון עימתה התובעת יהודית תירוש את רה"מ עם עדותו במשטרה, שלטענתה אינה עולה בקנה אחד עם טענותיו בבית המשפט.

במהלך החקירה אמר נתניהו: "החוקרים אמרו את זה לפני או אחרי האינוס?".

בתגובה השיבה לו התובעת: "לא הבנתי, גם אותך אתה טוען שאנסו?". סנגורו של נתניהו, עו"ד חדד, מחה בחריפות ואמר: "מה זה? מה זו החוצפה הזו, לשאול את ראש ממשלת ישראל אם גם אותו אנסו, תתביישי לך?".

תירוש הגיבה: "תתבייש אתה. מר נתניהו - מה זאת אומרת לפני האינוס או אחרי?".