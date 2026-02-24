תיעוד: האישה נתלתה על מכסה מנוע צילום: דוברות המשטרה

תושב הצפון בן 27 נאשם כי המשיך בנסיעה כאשר אשתו על מכסה המנוע של רכבו, לאחר שלטענתה תפסה אותו יוצא מבית מלון בעיר חיפה עם אישה אחרת.

אתמול הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

על פי הודעת דוברות המשטרה, בתאריך 14/02/26 התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל מאישה שלטענתה נדרסה על ידי בעלה לאחר שתפסה אותו יוצא מבית מלון בעיר חיפה עם אישה אחרת בשעת לילה מאוחרת.

מחקירת שוטרי המחוז הצפוני עלה כי האישה ניגשה לחלון רכבו של בעלה, ולאחר שלא פתח את הרכב לשוחח עמה, עלתה על מכסה המנוע. בשלב זה, כך לפי החשד, המשיך הבעל בנסיעה עד שהיא נפלה לעבר הכביש ונחבלה.

עוד עלה בחקירה כי במהלך השנה האחרונה אירעו ארבעה מקרים נוספים שבהם תקף הבעל את האישה באכזריות, על רקע ויכוחים אודות חוסר נאמנותו למתלוננת.

עם סיום שלב החקירה הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום נגד החשוד, ובמקביל הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

