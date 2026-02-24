בעוד שלושה ימים יוזנק מרתון תל אביב בפעם ה-17, ולצד המסורות שיתקיימו כבכל שנה, יש מי שירוצו במרתון זה לראשונה אי פעם.

מדובר בנבחרת הרצים של עמותת 'שלוה' שתשתתף לראשונה במרתון תל אביב שמתקיים ביוזמת עיריית תל אביב יפו.

הנבחרת שכבר התחרתה במרתונים יוקרתיים בארץ ובעולם, תשתתף לראשונה במרתון תל אביב שצפוי להיות אירוע הספורט הגדול אי פעם בישראל, עם למעלה מ-50,000 רצים, במטרה כמובן לגייס תרומות להמשך התמיכה והטיפול בילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים.

נבחרת הרצים של שלוה לא תרוץ לבדה, כשזו תרוץ במרתון היוקרתי שיתקיים ביום שישי הקרוב, לצד מאות עובדי הייטק מחברות שונות ומכל רחבי העולם.

מדובר בשיתוף פעולה ייחודי במינו בין עמותת 'שלוה' ל'שליבו וולנס', כאשר כ-200 רצים מארה"ב, אנגליה, אוסטרליה ומדינות נוספות ינחתו בישראל כדי לרוץ למען ילדי שלוה. דבר זה יהפוך את נבחרת הרצים של שלוה לאחת הקבוצות הגדולות והמשמעותיות ביותר באירוע, כאשר בשיאו של המרוץ, גם בוגרי שלוה יצטרפו לרצים במקטע האחרון לחציית קו הסיום ואלה יהפכו את הריצה לחוויה מרגשת של ממש.

יהיה זה שינוי מרגש מהמתכונת המוכרת, כאשר הפעם בוגרי שלוה לא ירוצו השנה במקצה נפרד, אלא ימתינו בנקודת הסיום ויצטרפו לחברי הנבחרת והרצים המגייסים עבורם תרומות למקטע האחרון של המרוץ. יחד, הם יחצו את קו הסיום כנבחרת אחת מאוחדת, ברגע שמסמל את המטרה המשותפת ​- שילוב מלא של אנשים עם מוגבלויות בחברה.​

המהלך יוצא לפועל כאמור הודות לשיתוף פעולה עם 'שליבו וולנס', בבעלות דניאל דויד שליבו, המקימים מתחם ייחודי שיארח ​ר​צים מחברות ההייטק המובילות במשק.

בין החברות שירוצו במתחם למען ילדי שלוה: ​Salesforce, Lululemon, מאסטרכאד, מיקוספרינג , AppsFlyer, Zenity, UVeye ו-Vega.

המתחם יוקם כחלק מחזון משותף לקידום תרבות ארגונית בריאה, חיזוק הקשר בין קהילה לעסקים, ועידוד ערכים של ספורט ונתינה. שיתוף הפעולה מחבר בין המצוינות העסקית של עולם ההייטק לערכי ההכלה והשוויון של עמותת שלוה.

קלמן סמואלס, נשיא ומייסד שלוה: "​אני מודה מקרב לב לכל השגרירים שלנו בארץ ובעולם - הם מזיעים ​יום-יום לשם מצווה, מגייסים ועושים הכל למען ילדי​ שלוה. אנחנו כאן רק כדי לאפשר ל​הם לעזור לנו ומודים ל​הם מידי יום על היותם שגרירים נאמנים ונפלאים של שלוה"​.

דניאל דויד שליבו, הבעלים של 'שליבו וולנס' אמר על שיתוף הפעולה הייחודי: "אנו רואים במהלך זה חיבור עוצמתי בין בריאות פיזית ומנטלית למחויבות חברתית. היוזמה, המשלבת רצים בינלאומיים יחד עם עובדי הייטק מקומיים, הופכת את מרתון תל אביב לזירה משמעותית של עשייה ומשמעות".