הציבור מוזמן לצפות כעת בשידור החי מאופקים, שם מתקיימת אזכרת השלושים לפטירתו הטראגית של הרב אלי אברמוביץ' ז"ל, שנהרג בתאונה קשה לפני חודש. בני משפחתו, תלמידיו ותושבי העיר משתתפים ברגעי הזיכרון וההתייחדות.

לא עומדים מנגד - מצטרפים לשידור וממהרים לתרום למשפחה.

במהלך החודש האחרון נחשפו בני המשפחה לעדויות רבות על פועלו החינוכי והקהילתי של הרב אלי. מנחמים שהגיעו מכל רחבי הארץ סיפרו על רשת ענפה של חסד, ליווי וסיוע אישי שהעניק לאורך השנים, בצנעה וללא פרסום.

תלמידים שיתפו על תמיכה כלכלית שניתנה בסתר, זוגות צעירים סיפרו על הדרכה ברגעים מורכבים, ותושבי אופקים תיארו דמות מרכזית שפעלה ללא לאות למען הכלל. העדויות מחזקות את תחושת המחויבות הציבורית להמשך דרכו.

לצד השידור החי, נמשכת הקריאה לחיזוק המשפחה, שנותרה עם אלמנה ו-11 ילדים, מהם שבעה שטרם נישאו. מארגני הקמפיין מדגישים כי ההצטרפות לשידור והבעת התמיכה הן חלק מהעמידה לצד המשפחה בשעה זו.

לדבריהם, "אנחנו חייבים להראות למשפחה שהם לא לבד במערכה הזו", ומוסיפים, "הרב אלי היה שם בשביל כולם ב-30 השנים האחרונות, עכשיו הגיע התור שלנו להחזיר לו ביום ה-30 לפטירתו".

הרב אלי היה שם בשביל כולם - עכשיו תורנו להיות שם בשביל משפחתו.