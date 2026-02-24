מחלקת הונאה בכשרות של הרבנות הראשית לישראל פרסמה עדכון מיוחד החושף שורת ליקויים חמורים ומצגי שווא במוצרי צריכה בסיסיים המיובאים ומשווקים ברשתות המזון.

המקרה הראשון נוגע למשקה חלב מלא עמיד 3.7% שומן באריזת 1 ליטר אשר מיוצר בבלגיה על ידי חברת סולארק אסאיי (Solarec) ומיובא על ידי חברת יורו מחלבות אירופה (גולד פרוסט) בע"מ מיבנה.

על גבי אריזת החלב מופיע מצג כשרות של חלב ישראל בהשגחת בד"ץ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל אך מבדיקה של מחלקת היבוא ברבנות הראשית עולה כי המוצר כלל לא אושר על ידם ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן באופן מיידי.

במקביל לכך התגלתה בעיה משמעותית במוצר דגים מסוג כבד דג שיבוט מעושן 100% בשמן הדג באריזת 115 גרם אשר מיוצר באיסלנד ומיובא על ידי חברת ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ שכן המוצר סומן ככשר באישור הרבנות ובכשרות גוף כשרות פרטי OU למרות שמחלקת היבוא דחתה את בקשת האישור לייצורים החל מחודש ינואר 2025.

ברבנות ציינו כי "הסירוב לאישור מוצר הדגים נובע מחוסר בפרטים הכרחיים בנוגע לטיפול בטפילים וכן מהיעדר פירוט האם היתה ההשגחה צמודה הנדרשת בנושא בישול ישראל".

בתחום הבשר נמצא ליקוי בסימון רמת הכשרות במוצר שריר בקר קפוא מס' 8 מתוצרת חברת מרקוביף (Marcovif) מארגנטינה אשר מיובא ומשווק על ידי חברת תנובה כאשר בבדיקה בשטח התברר כי קיימת סתירה מטעה בין התווית האדומה החיצונית (מדבקת השקילה) עליה נכתב כי הבשר הוא כשר-חלק לבין החותמת המופיעה על גבי הבשר עצמו שבה צוין הכיתוב כשר בלבד ללא הגדרת חלק.

"לאור הפער הזה המהווה הטעיה של הצרכן המקפיד על רמת כשרות מסוימת הורתה הרבנות להחזיר את המוצרים הללו לחברת תנובה כדי למנוע את המשך המכשלה ההלכתית בשיווק בשר שאינו תואם את הצהרת הכשרות החיצונית שלו", נמסר מהרבנות.

מארגון כושרות נמסר בתגובה: "אנו קוראים לציבור הרחב ומשגיחי הכשרות לשים לב לפרטי עדכון הכשרות ולהיות ערניים בקניות לשיווק מוצרים מיובאים בניגוד לנהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל על מנת להימנע ממכשול חלילה".