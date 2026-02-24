היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, ביקשה היום (שלישי) מיוזמתה להסיר את צו איסור הפרסום מעל אירוע מלפני כ-33 שנים.

המהלך מגיע בתגובה לכוונת עיתונאי "הארץ", מיכאל האוזר טוב, לפרסם מידע על עברה המקצועי בתקופת שירותה במשטרה.

הפרשה החלה לפני כשבוע, כאשר האוזר טוב פנה לקבלת תגובה בנוגע ל"ידיעה דרמטית". בתחילה ביקשה קוטיק צו איסור פרסום בשל חוסר פירוט מצד העיתונאי, אולם עם התבהרות הפרטים בחרה לבקש את חשיפת הפרטים.

המידע שנחשף היום ב"הארץ" נוגע לתקופה שבה שירתה קוטיק כשוטרת זוטרה, בתחילת שנות ה-90. נגד קוטיק הועלו טענות על מילוי נוכחות שגוי, אך היא זוכתה מהליך זה בזמן אמת. הפרסום טוען כי קוטיק העידה בזמנו נגד קצין בכיר, ועדותה הוגדרה אז על ידי בית המשפט כלא אמינה ומניפולטיבית.

במשרד המשפטים דחו בתוקף את הניסיון לייצר עניין ציבורי באירועים ישנים אלו: "מדובר בטענות סרק בתקופה מלפני כ-33 שנים. הטענות נבדקו בזמן אמת על ידי הגורמים המוסמכים, ולא העלו דבר. עורכת הדין קוטיק מכהנת במשרד המשפטים כ-26 שנים. מעולם לא נפל רבב בהתנהלותה המקצועית והאישית והיא זוכה להערכה רבה. הצגת אירועים מלפני למעלה משלושה עשורים, בעיתוי זה, כאילו התגלו זה עתה, יוצרת רושם מוטעה ומטעה ביחס לטענות סרק שהעלו עובש".

קוטיק קשרה בין הפרסום לבין פעילותה הנוכחית במשרד המשפטים סביב פרשיית הפצ"רית: "מעת שפרסמתי חוות דעת מקצועית, אני נתונה למתקפה יום יומית חסרת רסן, הכוללת השמצות וניסיון לפגוע בשמי הטוב ובמקצועיותי. משעה שהתברר לי ה'סיפור' המדובר פעלתי ביוזמתי להסרת הצו. אמשיך לבצע את תפקידי נאמנה ובאופן ענייני כפי שעשיתי עד כה".