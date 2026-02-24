מי שתכנן ללכת בתחפושת קלה בראשון הקרוב - כדאי לחשוב שוב. מזג האוויר השבוע לא מתנהג בהתאם לרוח החגיגית, והתחזיות מצביעות על אחד מימי הפורים הקרים והסוערים בזמן האחרון.

היום, שלישי מביא עמו שמיים מעוננים, גשמים מקומיים מהצפון ועד צפון הנגב, וטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בירושלים 13 מעלות בלבד, בתל אביב 17, בצפת רק 11. בנחלי המדבר יהודה וים המלח קיים חשש קל לשיטפונות - אחד מסימני ההיכר של מערכת חורפית עם שיניים.

יום רביעי יביא הקלה מסוימת, מעונן חלקית עם התחממות קלה מאוד, אבל עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. אל תשלו את עצמכם - זו רק הפסקה.

מחמישי ואילך התמונה מתהדקת. בבוקר רוחות צפון-מערביות ערות עם גשם, ולקראת שעות הלילה המאוחרות -יתכן שלג מקומי ונקודתי בצפון הגולן ובמירון בפסגות הגבוהות

יום שישי - עשוי להיות דרמטי באמת. בפסגות הצפון עדיין ייתכנו שלגים נקודתיים, בשאר הארץ גשם מקומי וקר מהרגיל. בלילה שבין שישי לשבת השלג עשוי להתחדש בהרים בצפון

שבת עצמה תהיה קרה, עם גשמים מקומיים ואפשרות לשלג בפסגות הגבוהות. כן, ממש בסוף השבוע.

מה יהיה ביום התחפושות, בראשון? התחזית עדיין לא מדויקת מספיק כדי להיות מחייבת, אבל כל הסימנים מצביעים על יום קר מאוד. חלק מהתרחישים נותנים פעילות משקעים משמעותית גם בפורים עצמו.

עד כה ירדו בין חמישה לעשרים מ"מ גשם ברחבי הארץ מהמערכת הנוכחית - מהצפון ועד לנגב. הנתון הזה יגדל משמעותית עד סוף השבוע אם התחזית תתממש.