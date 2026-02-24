בסל התרופות שאושר לאחרונה נכללה לראשונה גם זריקה להרזיה עבור בני נוער בגילאי 12-18. על המשמעויות של הצעד על פסיכולוגייה ותודעה אצל בני נוער שוחחנו עם הפסיכיאטר והפסיכותרפיסט ד"ר אילן טל ממרכז ד"ר טל לתמיכה רגשית ונפשית.

"הרבה פעמים חושבים על אוכל ככזה שנותן מענה חיובי, ובגלל שהוא זמין התרגלנו שהוא נותן מענה רגשי, גם כמשמח וגם כלא משמח, אנחנו חוגגים עם אוכל או מווסתים רגש כזה או אחר דרך אוכל, ובהמשך אנחנו כבר אוכלים יותר מכפי שתיכננו. זה קורה גם אצל מבוגרים וגם אצל בני נוער, ואז אנחנו עולים במשק וזה גורם לתסכול וגורר דחייה והטלת אשמה מצד החברה עלינו כמי שלא מצליחים להתגבר, מה שלא מדויק כי מי שעולה במשקל מנסה להפחית אבל לא מצליח. זה הבסיס של התמכרות", אומר ד"ר טל.

במציאות שכזו, אומר טל, עדיף שיהיה משהו שיתן למי שרוצה לרדת במשקל תחושה שהוא מסוגל לווסת ולהשתלט על הדחף. "הבעיה היא שאם התרגלנו לכך שאוכל מרגיע אותנו, אחרי שנפסיק להשתמש בזריקות נחזור לעלות במשקל כפי שקורה גם אחרי ניתוחים לקיצור קיבה. ההתרגלות להירגע באמצעות אוכל לא השתנתה ולכן הכי נכון היה לשלב עם זריקות גם טיפול נפשי כלשהו, אבל אנחנו במדינה שבה הסטרס מטורף ולא יהיה מענה רגשי, מה שיביא נערים ונערות לרדת ולעלות במשקל שוב ושוב".

מוסיף ד"ר טל ומציין חשש נוסף מהכללתן של הזריקות בסל התרופות: "ברור שכאשר יהיו זריקות להורדת משקל יתחיל הדיבור מאיזה משקל נכון להתחיל לרדת, ואם ניתן לרדת במשקל גם כשהמשקל תקין. יהיה שימוש גם אצל אנורקסים שרוצים לרדת יותר במשקל. לכן צריך לשים על כך עין, ומי שיכול לעשות זאת הם ההורים ועכשיו יותר מתמיד כי אין מספיק מטפלים בבריאות הנפש. על ההורים נופלת ההזדמנות והאחריות לוודא שאם נותנים לנער או הנערה זריקה להרזיה שזה אכן מתאים ובנוסף ללמוד לווסת רגשות לא באמצעות אוכל".

טל מציין בדבריו כי אחת הבעיות היא העובדה שגם המבוגרים מווסתים רגשות באמצעות אוכל והנוער רואה במבוגרים מודל להעתקה וחיקוי. עוד הוא מציין ומעריך כי השימוש בזריקות בסופו של יום גם יעודד חתירה לדימוי גוף רזה, לא הגיוני ולא בריא, מה שקורה גם כשמציעים דיאטה רגילה. עם זאת הוא מדגיש כי במציאות בה נער או נערה לא מצליחים לרדת במשקל וסובלים מכל התופעות הנפשיות הנגררות מכך, יש ערך במתן זריקה שתעניק להם את תחושת המסוגלות. "האם אחר כך ניתן יהיה לעשות בזה שימוש לרעה? ברור", הוא מזהיר.

לשאלתנו אם הוצאת הזריקות לציבור דרך סל התרופות כוללת גם אזהרות ברוח הדברים שהוא מעלה, משיב ד"ר טל בשלילה. "אין אזהרה שכזו כי זה בלתי אפשרי. אין מספיק מטפלים למצבים קשים הרבה יותר, כך שברור שלא יהיו מטפלים לאספקט הנפשי של מי שסובל מבעיית משקל, ולכן האחריות מוטלת על ההורים".

לדבריו הקהילה בישראל עדיין לא מפנימה שפעמים רבות השמנה היא סוג של התמכרות, ומשום כך הטיפול בתופעה לקוי וחסר. על האחריות ההורית אומר טל כי די בהתייחסות מצומצמת כדי לפתוח בשיח בין הורים לילדיהם על הדברים שאנו עושים בניגוד לרצונינו, סוג של שיח שיכול להתקיים בכל גיל ועוסק במגוון סוגיות, ובהן גם ההשמנה.