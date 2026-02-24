הלחץ הציבורי על נבחרי הציבור גובר: למעלה מ-10,000 בני אדם כבר חתמו על עצומת המונים הקוראת לחברי הכנסת ולממשלה לקדם באופן מיידי את "חוק הכותל".

חותמי העצומה דורשים מהחכי"ם לתמוך בחקיקת בזק שתסדיר את מעמדו של האתר הקדוש ותמנע את התערבות בג"ץ ופגיעתם בקדושת המקום.

הפתרון המעשי שאותו דורשים החותמים הוא קידומה המהיר של הצעת החוק לשמירה על המקומות הקדושים, אותה יזם יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, ועולה להצבעה במליאה מחר (רביעי) בקריאה טרומית . חוק הכותל יעניק לרבנות הראשית לישראל את הסמכות הבלעדית על ניהול המקומות הקדושים בכלל, ועל רחבת הכותל המערבי לכל אורכה בפרט.

מארגון ליב"ה שיזם את העצומה נמסר: "לשיתוף הפעולה של בג"ץ ונשות הפרובוקציה הרפורמיות צריך לשים סוף. החוק לשמירה על הכותל שעולה מחר להצבעה קובע באופן ברור כי הסמכות הבלעדית על סדרי התפילה בכותל לכל ארכו שייכת לרבנות הראשית לישראל. שמחים על ההיענות הציבורית לעצומה הקוראת לחברי הכנסת לתמוך בחוק".