באסותא טופל הישראלי הראשון במסגרת מחקר קליני בינלאומי הבוחן טכנולוגיה ביולוגית חדשנית לאיחוי חוליות בעמוד השדרה המותני.

הניתוח בוצע על ידי ד"ר אלי אשכנזי וד"ר אלון גרודנשטיין, כחלק ממחקר עולמי המתקיים במקביל בארצות הברית, אוסטרליה וכעת גם בישראל. מטרת המחקר היא לבחון את בטיחות ויעילות הטכנולוגיה החדשה בחולים הסובלים ממחלה ניוונית סימפטומטית של עמוד השדרה התחתון.

מחקר OASIS הוא מחקר קליני פרוספקטיבי ומבוקר, המיועד להערכת השימוש בטכנולוגיה בפרוצדורות איחוי בין חולייתי מותני חד־מפלסי. משתתפיו הם מטופלים בוגרים המאובחנים עם מחלה ניוונית של הדיסק (Degenerative Disc Disease), אשר עברו טיפול שמרני במשך לפחות שישה חודשים ללא הטבה מספקת.

הטכנולוגיה הנחקרת, OsteoAdapt® SP של חברת Theradaptive, היא שתל ביולוגי ניסיוני המושתל בתוך הכלוב הבין־חולייתי במהלך ניתוח קיבוע מותני. מטרתו לעודד תהליך איחוי עצם יעיל ומבוקר יותר, בהשוואה לשיטות מסורתיות הכוללות שתלי עצם ממקור עצמי, תחליפים מתורם אנושי או חומרים סינתטיים, העלולים להיות כרוכים בזמינות מוגבלת או שונות ביולוגית.

הצטרפותה של ישראל למחקר משקפת את השתלבותה בזירה המחקרית הבינלאומית בתחום האורתופדיה והכירורגיה של עמוד השדרה. באסותא ציינו כי מדובר באבן דרך משמעותית עבור המרכז הרפואי ועבור המחקר המתקיים במרכזים מובילים בעולם.

ד"ר אלי אשכנזי וד"ר אלון גרונדשטיין שביצעו את הניתוח באסותא אמרו, "אנחנו שמחים על ההזדמנות להיות ראשונים ופורצי דרך במסגרת מחקר בינלאומי חשוב זה. ניתוחי קיבוע מותני, באינדיקציה הנכונה, מהווים כלי עבודה משמעותי בארסנל הטיפולי בחולים הסובלים מבעיות גב תחתון. השתל הביולוגי, אשר אנו משתילים בניתוח, פועל בגוף באופן אקטיבי לעידוד תהליכי ריפוי ואיחוי עצם - ביטוי מובהק לשילוב בין כירורגיה מתקדמת לביוטכנולוגיה חדשנית. השילוב בין הניסיון הקליני והכירורגי הרב שנצבר באסותא לבין השתתפות במחקר פורץ דרך מאפשר לנו להציע למטופלים גישה טיפולית מתקדמת הנבחנת בסטנדרטים המחקריים המחמירים ביותר. הניתוח עבר בצורה חלקה ובהצלחה, ואנו שמחים על שביעות רצונו של המטופל אשר חש הקלה מיידית בכאביו".