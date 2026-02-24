היחידה הארצית למאבק בפשיעה (יהלום) ברשות המסים מנהלת חקירה נגד תושב ביתר עילית, החשוד בהעלמת הכנסות של כ-12 מיליון שקל מהשכרת דירות לחברות כוח אדם, לאורך השנים 2018-2025.

החקירה החלה לאחר שפקיד שומה פתח תקווה ערך בדיקה שהעלתה חשד כי החשוד אינו מדווח על הכנסותיו משכר דירה. התיק הועבר ליהלום, שפעילות מודיעינית שנקטה חיזקה את החשדות.

לפי החשד, השכיר החשוד דירות לחברות כוח אדם - חלקן בבעלותו וחלקן בשכירות משנה.

בדיקה צולבת בין דיווחיו לרשויות המס ובין חשבונות הבנק שלו חשפה הפקדות של מיליוני שקלים שלא דווחו כלל בדוחות השנתיים, לצד הפרשים של מיליוני שקלים בין התשלומים ששילמו חברות כוח האדם לבין מה שדיווח למס הכנסה.

אתמול הפכה החקירה לגלויה. מכוח צו בית משפט נתפסו מסמכים מביתו ומשרדו של החשוד, כמו גם מסמכים הנוגעים לחברות בעלות קשר עסקי עמו.

החשוד הובא בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון ושוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.