פרסום ראשון: במשרד לשירותי דת מעריכים כי בתוך מספר שבועות צפוי להתמנות נציג חדש מטעם הכנסת לוועדה למינוי דיינים. עם זאת, בשלב זה אין ודאות כי הוועדה תכונס מיד לאחר השלמת המינוי.

כזכור, הוועדה למינוי דיינים פועלת כיום בהרכב חסר, בעקבות פרישתו של ח"כ ישראל אייכלר מהכנסת ומינויו לסגן שר. אייכלר כיהן כחבר בוועדה, ועם סיום כהונתו בכנסת נותר מקומו ריק.

במערכת הפוליטית מתנהלים מגעים סביב זהות הנציג, על רקע הסכמים בין סיעת דגל התורה לבין אגודת ישראל. בעבר כיהן ח"כ אליהו ברוכי מדגל התורה כחבר בוועדה במסגרת כהונתו כחבר כנסת נורבגי, אולם עם פרישתו מהכנסת הסתיימה גם חברותו בוועדה. בהמשך עבר התפקיד לאגודת ישראל ואייכלר מונה לחבר הוועדה, וכעת עם מינויו לסגן שר שב המקום והתפנה.

על פי ההערכות, המחלוקת בין דגל התורה לאגודת ישראל צפויה לעורר מתיחות פנימית סביב זהות המועמד. מאחר שאגודת ישראל אינה חלק מהקואליציה, אין מחויבות קואליציונית כלפיה בסוגיה זו.

במערכת הפוליטית לא שוללים כי ההכרעה הסופית באשר למינוי הנציג תובא לפתחו של ראש הממשלה.