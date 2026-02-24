על רקע ציון ארבע שנות המלחמה באוקראינה קיים שר החוץ גדעון סער שיחה טלפונית עם הרב מאיר סטמבלר, יו"ר פדרציית הקהילות היהודיות של אוקראינה.

במהלך השיחה הודיע סער כי ישראל תעביר מחר 117 גנרטורים ניידים למחוז קייב, בעקבות שיחה שניהל עם שר החוץ האוקראיני אנדרי סיביהה בנוגע למשבר האנרגיה באזור.

סער התעניין במצב הקהילות היהודיות ברחבי המדינה ואיחל להן חג פורים שמח.

הרב סטמבלר הודה לשר על התמיכה והסולידריות ואמר כי גישתו מעניקה לחברי הקהילה כוח.

"אנחנו עוברים פה קושי רב, אבל אני ועמיתי הרבנים שלוחי חב"ד נחושים להישאר. זו השליחות שלנו בכל מחיר, כפי שהתווה לנו הרבי מליובאוויטש", אמר.

הרב סיפר כי הפדרציה שלח בימים אלה ערכות פורים הכוללות מגילות אסתר בתרגום אוקראיני לכל רחבי המדינה. בסיום השיחה ציין הרב סטמבלר כי למרות המצב הקשה, יהודי אוקראינה עוקבים מקרוב גם אחר המתרחש בישראל.