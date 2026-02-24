מגיש ערוץ 14, ינון מגל, עורר סערה ברשתות החברתיות לאחר שפרסם ציוץ המופנה כלפי פעילת המחאה נאווה רוזוליו.

בעוד בשמאל מיהרו להאשים את מגל בהסתה לאלימות, התברר כי הדברים נכתבו כפרפרזה מדויקת לדברים שאמר העיתונאי גדעון אוקו נגד פעיל הימין מרדכי דוד.

ראשיתה של הפרשה בדברים שנאמרו בתחנת הרדיו 103FM על ידי העיתונאי גדעון אוקו. אוקו התייחס להפגנה של פעיל הימין מרדכי דוד סמוך לביתה של לוסי אהריש, שם התעמת דוד עם בן זוגה, השחקן צחי הלוי.

אוקו אמר בשידור: "הדבר היחיד שקצת מצער אותי בביקור הזה, זה שלא הייתה לו איזה דקה אחת, שתי דקות לבד עם צחי הלוי. אני רציתי שצחי הלוי יהיה איתו לבד באיזה חדר סגור, באיזו סמטה צדדית, אפילו לדקה, נראה לי שצחי לא צריך יותר מכמה שניות. נראה לי שזה היה פותר פה בעיה לאומה שלמה".

מגל אימץ את נוסח דבריו כמעט מילה במילה, והשליך אותם על פעילת המחאה נאווה רוזוליו: "הייתי רוצה שמפגין ימין יהיה עם נאוה רוזוליו לבד בחדר סגור, בסמטה צדדית. אני חושב שמפגין לא צריך שם יותר מכמה שניות. נראה לי שזה היה פותר בעיה לאומה שלמה".

הציוץ עורר גל תגובות חריפות מצד נבחרי ציבור וארגוני מחאה, שלא זיהו את המקור לדברים:

ח"כ נעמה לזימי תקפה בחריפות, "זאת הסתה אלימה שאי אפשר להסביר בשום צורה אחרת. פעם אחר פעם ינון מגל מסית, נותן לגיטימציה לאלימות ומתיר דם בחדווה, בעודו מוגן על ידי הערוץ השלטוני ועל ידי פורשי החסות עליו".

היא הודיעה כי תפנה לרשות השנייה בדרישה לפעול נגד מגל, "אך התשובה היא להחליף את מי שהוא עובד אצלם, כדי שהזוהמה שלו תיעלם מחיינו".

ח"כ גלעד קריב כינה את מגל "בריון עלוב ופחדן" וקרא לרוזוליו להגיש תלונה במשטרה ותביעה אזרחית, "מקווה עוד יותר שהקבוצה הקטנה של אנשים הגונים ודמוקרטים שמגיעה לאולפן הפטריוטים תפסיק להלבין את התרת הדם הזו".

מטה מחאות השמאל "חופשי בארצנו" כתב: "התועמלן הפוליטי ינון מגל שוב שובר את שיאי ההסתה של עצמו. זו אינה פרפרזה, זו משרוקית כלבים שנועדה לשסות ולהסית נגד מובילת המחאה נגד ממשלת ה-7 באוקטובר, נאוה רוזוליו. במדינה מתוקנת שבה מפכ"ל המשטרה עושה את עבודתו נאמנה, ולא משמש כבובה של השר הממונה, המסית ינון מגל כבר היה מוצא את עצמו בחקירה באזהרה. אנו קוראים ליועצת המשפטית לממשלה ולמשטרת ישראל להורות לאלתר על זימונו של ינון מגל לחקירה".