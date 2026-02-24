העיתון "אל-שרק אל-אווסט" מדווח על ביקורת מתוך חמאס על הנהגת ארגון הטרור, שהובילה את העם הפלסטיני לאסון בהחלטתה לתקוף את ישראל ב־7 באוקטובר 2023.

את הביקורת משמיע בכיר בחמאס העצור במחנה עופר סמוך לרמאללה, אשר זוהה על ידי העיתון כד"ר למדעי המדינה המתמחה בסוגיה הישראלית, תושב טמון בצפון השומרון, שנדון ב־2002 לארבעה מאסרי עולם, גורש לרצועת עזה במסגרת עסקת גלעד שליט בשנת 2011, ונעצר במתחם בית החולים שיפא בחודש מרץ 2024.

לדברי העיתון, הוא עמד בקשר טוב עם יחיא סינוואר לצד מנהיגים אחרים בחמאס, בהם עלי אל-עמודי, האסיר המשוחרר שממלא כיום תפקיד בכיר בחמאס בעזה.

אסיר זה השמיע דברי ביקורת חריפים במיוחד נגד יחיא סינוואר, מנהיג חמאס ברצועת עזה שחוסל בידי ישראל, ונגד מנהיגים אחרים בארגון, על אחריותם לסבל הכבד שנגרם לעם הפלסטיני ולפגיעה בתנאי האסירים הביטחוניים, הסובלים לדבריו מעינויים קשים ושלילת ההטבות שנהגו לקבל בעבר.

העיתון ציין כי הדיווחים על דבריו התקבלו מאסירים ביטחוניים ששהו איתו בכלא, ובשיחות שקיימו איתו בכירים בחמאס טען האסיר כי דברי הביקורת שהשמיע היו תחת לחץ של החקירה הישראלית.